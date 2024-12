Vincenzo Leotta (ANIA) sulla nuova Piazza De Nava

Stasera, alle ore 19, ci sarà la cerimonia di inaugurazione della nuova Piazza De Nava.

Si tratta di un’ opera di riqualificazione e rigenerazione urbana, già consegnata qualche giorno fa nella disponibilità del Comune di Reggio Calabria e da stasera sarà fruibile da tutti i cittadini e dai tanti turisti che visiteranno la nostra Città.

Un evento importante per l’intera comunità reggina e per il Museo Archeologico Nazionale. La nuova piazza si incastona perfettamente con l’ambiente circostante e la cittadinanza intera potrà godere di uno spazio veramente bello, moderno, funzionale e tecnologico che rappresenterà il salotto buono di Reggio.

L’ ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria ringrazia il Ministero per i beni e le attività culturali che ha finanziato e realizzato l’intervento ed esprime la propria soddisfazione per la rinascita di questo angolo della città, tornato a splendere in tutta la sua bellezza.

Ci auguriamo che tante altre opere pubbliche possano vedere, al più presto, la luce per fare di Reggio un luogo sempre più bello, accogliente, affascinante e gentile.

Siamo sulla strada giusta e non bisogna arretrare assolutamente nella consapevolezza che la nostra città è tra le più belle della regione e dell’intero meridione.

Vincenzo Leotta

Segretario ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria