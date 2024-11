Le nuove frontiere dell’IA per professionisti e imprese, focus della Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia accelera sui percorsi di informazione e formazione focalizzati sulle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale per offrire, in particolare a imprese e professionisti, l’occasione di approfondirne vantaggi e opportunità utili allo sviluppo del business e della competitività.

L’ente camerale, in rete con le associazioni datoriali di categoria, gli ordini professionali, le associazioni socio-culturali dei territori di riferimento, nonché in sinergia con organismi interni e con il supporto del proprio PID (Punto impresa digitale), saranno di prossima realizzazione tre appuntamenti tematici, differenziati per il target di riferimento e specifico ambito di interesse.

I primi due si svolgeranno il 14 novembre alla Camera di Commercio nella sede di Catanzaro.

Alle ore 14:30, su iniziativa del comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio, e di Soroptimist International Club di Catanzaro, si terrà il corso gratuito “Intelligenza Artificiale” per imprenditrici e professioniste, che, in questo primo modulo sarà focalizzato su “Introduzione all’intelligenza artificiale e applicazioni generali”.

Il corso proseguirà con il secondo modulo in programma il 5 dicembre dal titolo “IA nelle professioni manageriali e giuridiche” mentre il terzo modulo si terrà il 19 dicembre sul tema de “IA nelle professioni tecniche e sanitarie”.

Alle ore 16:30, invece, nella sala convegni dell’Ente camerale, in sinergia con la Camera penale di Catanzaro “Alfredo Cantafora” e con l’Università della Calabria-Istituto di Studi penalistici “Alimena” Centro Interdipartimentale ISPA, è in programma il convegno “Intelligenza Artificiale e giustizia penale”, accreditato dall’ordine degli avvocati di Catanzaro.

Argomenteranno insigni giuristi e accademici provenienti anche da altre realtà territoriali italiane e, nell’occasione, saranno presentati i risultati della ricerca pubblicata nel volume a cura di Mario Caterini “Desafios juridicos de la inteligenzia artificial”, Bosh Editor, Barcellona, 2024.

L’evento successivo è previsto, poi, il 22 novembre, questa volta nella sede di Vibo Valentia della Camera di Commercio, al Valentianum sala convegni “Antonino Murnura”, dove, dalle 9:30 si parlerà di “Intelligenza Artificiale Innovazione nei processi aziendali e professionali”.

L’iniziativa, di cui l’ente camerale anche questa volta è partner con il suo PID, vede come protagonisti attivi enti, associazioni e ordini professionali di riferimento territoriale vibonese.

Nello specifico, parteciperanno Confindustria, l’ordine degli avvocati, l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche con la specifica unione giovani e con il sostegno del consiglio nazionale, consulenti del lavoro, Rotary Club Hipponion Distretto 2102.

Saranno presenti con i riferimenti istituzionali apicali per condividere percorsi di confronto e di contributi fattivi per affrontare e governare criticità e opportunità di un cambiamento tecnologico epocale che investe ogni settore economico e sociale e che, soprattutto per imprese e professionisti, rappresenta una ineludibile sfida di competitività.