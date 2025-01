A palazzo San Giorgio si è discusso di manutenzione e lavori pubblici sul territorio di Pellaro

Si è svolta a palazzo San Giorgio, convocata dal capo di gabinetto, Antonio Ruvolo, una riunione per discutere di manutenzione e lavori pubblici sul territorio pellarese.

All’incontro erano presenti l’Assessore alle Opere pubbliche Franco Costantino, il consigliere delegato Franco Barreca, i consiglieri del territorio Giuseppe Marino e Giovanni Latella e una delegazione della sezione del Pd di Pellaro.

Si è discusso della chiusura della strada Arco di Nesci per le note problematiche relative al manufatto. In particolare, è emerso che l’intervento da effettuare era stato programmato sia per eliminare una situazione di pericolo per la transitabilità sulla strada rionale sia per una azione di promozione della tutela di beni archeologici, architettonici del territorio comunale.

In effetti dopo un tempestivo intervento di messa in sicurezza per evitare incombenti pericoli di crollo per la vota dell’arco non si è dato seguito alla realizzazione dell’intervento risolutorio e il transito sotto l’arco risulta impedito da tempo.

Nel corso della riunione sono state prese in considerazione le problematiche connesse ad un intervento da effettuare con risorse pubbliche, peraltro mai compiutamente quantificate e rese effettivamente disponibili, su un bene appartenente a privati.

Sul punto specifico, le parti politiche presenti hanno assunto l’impegno di individuare quale possa essere il percorso tecnico-amministrativo più conducente per risolvere definitivamente la problematica posta in discussione.

Durante la stessa riunione è stato fatto il punto anche sulle altre opere pubbliche in corso di esecuzione nel territorio di Pellaro, con particolare riguardo per il campo di calcio Iaria, il Polo di Prossimità (ex Municipio), il Parco del Vento, la riqualificazione del Borgo Nocille e l’Housing Sociale, auspicando che le stesse opere possano al più presto essere rese fruibili.

Ulteriori sviluppi su questi temi saranno trattati in un altro incontro, già previsto per la prossima settimana, con l’obiettivo di proseguire il confronto e avviare le necessarie azioni concrete.