A Pallagorio, in Arbëria crotonese, la presentazione del libro “Mamma Calabria” di Alessandro Frontera e Danilo Verta

Domenica 22 settembre alle ore 17:30, presso il Murales arbëresh dedicato a Paolo Staltari a Pallagorio, si terrà la presentazione del libro “Mamma Calabria”, scritto a quattro mani da Alessandro Frontera e Danilo Verta. L’evento, aperto al pubblico, vedrà la partecipazione di Alessandro, sui social sotto il nickname “In Calabbria con Ale”, e di vari ospiti per un incontro che celebra la bellezza, la cultura e le tradizioni della Calabria.

Il libro, sottotitolato “Un cammino nell’anima”, racconta l’incredibile viaggio a piedi compiuto da Alessandro Frontera e Danilo Verta, che li ha portati dallo Ionio al Tirreno, attraversando il suggestivo e selvaggio Parco Nazionale del Pollino. Questo cammino non è stato solo un’avventura fisica, ma un’esperienza spirituale e interiore, un’occasione per riscoprire l’essenza più autentica della Calabria. Attraverso la narrazione di questo itinerario, gli autori mettono in luce le storie, i volti e i luoghi che incarnano l’anima profonda di questa regione.

Per Alessandro, “Mamma Calabria” è il secondo libro, dopo il primo, “Calabbria Cost tu Cost”, che raccontava il suo viaggio in solitario da Ciro Marina a Paola. Sei anni fa, ha deciso di lasciare la Lombardia e il suo lavoro per trasferirsi in Calabria, precisamente a Perticaro di Umbriatico, abbracciando un cambiamento radicale. Ha scelto uno stile di vita più lento, in sintonia con i ritmi e i luoghi di questa terra. Da qui racconta la Calabria in collaborazione con Fili Meridiani ed è diventato una Guida Naturalistica AIGAE, condividendo la bellezza e la storia di questi luoghi straordinari e accompagnando turisti e visitatori alla scoperta di una terra poco conosciuta.

Alessandro Frontera, scrittore e viaggiatore appassionato di spiritualità, e Danilo Verta, co-autore e compagno di avventura, offrono ai lettori una prospettiva intima e coinvolgente, portandoli alla scoperta di una terra ricca di contrasti e bellezza. Il loro cammino attraversa paesaggi incontaminati, borghi antichi e comunità che conservano tradizioni millenarie.

Durante l’incontro, oltre agli autori, interverranno: Giuseppe Caruso, artista e storyteller; Luigi Candalise, guida naturalistica; Gianni Pitingolo, rappresentante dell’Associazione Io Resto – Crotone; Luca Frandina, membro dell’Associazione Prima Pigna – Atilia; Fabio Spadafora, co-fondatore di Fili Meridiani

L’evento sarà seguito da un apericena, momento conviviale pensato per proseguire il dialogo con gli ospiti e i partecipanti.

“Siamo entusiasti di ospitare la presentazione di ‘Mamma Calabria’” , ha dichiarato Ettore Bonanno, co-fondatore di Fili Meridiani: “Questo libro rappresenta un profondo atto d’amore per la nostra terra, e attraverso le parole di Alessandro Frontera e Danilo Verta possiamo riscoprire l’essenza e l’anima della Calabria, soprattutto quella più interna. Il nostro obiettivo, con eventi come questo, è creare uno spazio di incontro tra autori, artisti e cittadini, dove si possano condividere storie e riflessioni che aiutino a valorizzare il nostro patrimonio culturale e naturale.”

Alessandro Frontera, co-autore di “Mamma Calabria”, ha poi aggiunto: “Scrivere ‘Mamma Calabria’ insieme a Danilo Verta è stato per noi un viaggio interiore e allo stesso tempo un modo per entrare in connessione con la nostra terra e con le persone che la abitano. La Calabria è una terra di contrasti, ma anche di bellezza pura e di autenticità. Questo libro vuole essere un omaggio a quei luoghi e a quelle persone che custodiscono l’anima profonda della nostra regione. Spero che i lettori possano sentire, attraverso le nostre parole, l’energia e la spiritualità che caratterizzano questa terra straordinaria.”

“Mamma Calabria” rappresenta molto più di un semplice libro; è un inno alla Calabria, alle sue radici, alla sua gente e alla sua anima nascosta. Un’opera che celebra la natura, le tradizioni e la forza spirituale di una terra che, attraverso i racconti di Frontera e Verta, prende vita in tutte le sue sfumature.