A Piazza del Popolo l’8 agosto si ride e si balla con noti big dello spettacolo

Si ride, si balla ma soprattutto ci si divertirà tutti insieme.

A Piazza del Popolo domani sera, all’interno del Morgana SummerFest 24 “Cultura diffusa” – “Visioni Periferiche”, alle ore 21.30 ingresso gratuito, l’Officina dell’Arte guidata dall’attore Peppe Piromalli, “Piazza un Sorriso” con uno straordinario ed originalissimo varietà comico caratterizzato da numeri uno della risata.

Saliranno sul palco infatti, gli attori Antonello Costa, Federico Perrotta, Valentina Olla, Tiziana Foschi, Antonio Pisu e il corpo di ballo pronti a travolgere il pubblico di Reggio Calabria.

“Una serata all’insegna della comicità e del sorriso per rendere omaggio alla grande tradizione italiana del cabaret e portare in scena tutti gli elementi tipici di quest’arte – afferma il direttore dell’Oda Peppe Piromalli.

Dopo il grande successo con il live di Achille Lauro, un evento in piena sinergia con la Dedo Eventi, non potevamo continuare su questa scia con attori di altissimo livello che regaleranno al pubblico reggino e non solo, un evento unico e divertente.

Insomma, risate assicurate con grandi nomi del teatro italiano”.

Si dice che ridere sia una medicina per il corpo e un tonico per l’anima e l’Officina dell’Arte oramai da 10 anni, sparge risate, buon umore e live di altissimo livello in compagnia di big noti al pubblico televisivo.

E l’attesa cresce anche per i tre grandi eventi a Piazza Castello, l’11, il 12 e 13 agosto che vedranno protagonisti Biagio Izzo, Marco Masini, Giorgio Panariello e Fiorella Mannoia.