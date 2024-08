Reggio Calabria si prepara a diventare capitale del gelato per il Festival del gelato artigianale “Scirubetta”

Nella splendida cornice del Lungomare Falcomatà, il festival Scirubetta celebra la tradizione gelatiera di Reggio Calabria, unendo storia, cultura e gusto in un evento che attira visitatori da tutta Italia.

Fervono i preparativi e si “lima” il programma: dal 14 al 17 settembre, Reggio è pronta a diventare la capitale italiana del gelato.

Il festival organizzato da Conpait, è un’esperienza sensoriale unica, dove oltre 34 maestri gelatieri provenienti da tutta Italia e dal Mondo, in questa edizione si danno appuntamento per presentare gusti esclusivi e innovativi. I visitatori hanno l’opportunità di assaggiare una varietà di gelati artigianali, votando per il loro preferito.

Scirubetta non è solo degustazione: è un vero e proprio villaggio festivo con giochi, spettacoli, musica e approfondimenti culturali. L’evento offre un’occasione per celebrare la creatività dei gelatieri e la ricchezza culturale della città.

Con il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto la distribuzione di migliaia e migliaia di degustazioni, gli organizzatori puntano a superare le aspettative, consolidando Scirubetta come uno dei festival più importanti nel panorama gelatiero nazionale.

Scirubetta, insomma, rappresenta il filo rosso che collega passato e presente, tradizione e innovazione. È un evento che celebra il gelato non solo come prodotto gastronomico, ma come espressione di una comunità che valorizza la sua storia e guarda al futuro con creatività e passione.

“In questa edizione avremo iscritti da ogni parte d’Italia e qualcuno anche dal Giappone e dagli Usa”.

La città metropolitana è partner importante dell’evento, “per cui ci teniamo a ringraziare molto per la fattiva collaborazione insieme agli altri importanti main partner”, sostiene il presidente Angelo Musolino.

E poi gusti unici creati per l’evento, convegni ad hoc, degustazioni, show cooking e tantissimi ospiti importanti.

Dai presidenti nazionali delle associazioni di categoria, insieme ai più importanti giornalisti di settore, con la partnership di Italia a Tavola, Rai2, Tg5 ed alcuni direttori delle riviste più seguite.

Dal 14 al 17 settembre, dunque, un’esperienza indimenticabile.

“Siamo pronti, manca qualche dettaglio ed a breve comunicheremo il programma dettagliato di una delle edizioni più belle di sempre”, assicura il maestro Angelo Musolino.