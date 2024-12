A Rende un aperitivo al buio per normo vedenti pensato da non vedenti realizzato dalla famiglia Barbieri

Un aperitivo al buio per normo-vedenti, pensato da non vedenti, esperenziale, nel vero senso della parola.

È quanto è stato chiamato a realizzare, nei giorni scorsi, in occasione del singolare evento promosso dal CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia Agraria con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) a Rende, il management dell’Hotel-Ristorante Barbieri, sempre di più laboratorio di emozioni e punto di riferimento per la sperimentazione nella promozione della cucina ereditata con prodotti di stagione e nella valorizzazione dell’identità agricola ed agro-alimentare meridionale.

Attraverso le sue ricette, la squadra guidata per l’occasione da Michele Barbieri ha accompagnato tutti i partecipanti nell’esperienza sensoriale guidata su castagne, extravergine d’oliva e tartufo di Calabria alla scoperta dei piatti riconoscibili con i soli sensi dell’olfatto, del tatto e del gusto, trovandosi in una camera oscura.

Dalle bruschette di pane artigianale con lievito madre ed extravergine d’oliva nuovo da olive Roggianella dell’azienda Terre Rugiani di Roggiano Gravina al pane di castagno, ancora caldo e fragrante, accompagnato da patè di olive nere e tartufo, passando dal risotto carnaroli di Sibari e tartufo del Pollino uncinato; e poi le caldarroste di due varietà tipiche calabresi, le castagne riggiola e le ‘nzerte di San Donato di Ninea e, infine, la nota dolce del dessert rappresentato dai marron glacé e dal dolce ai marroni, accompagnato dal Passito Barbieri.

E mentre tutto il team dell’Hotel-Ristorante e della Bottega online non conosce soste, soprattutto in questo mese natalizio, Patrizia, Laura ed Enzo Barbieri continuano a raccogliere apprezzamenti, da ultimo ed ancora una volta a Milano dove fino all’8 dicembre scorso sono stati protagonisti, insieme agli altri produttori e alla Regione Calabria, di Artigiano in Fiera, l’evento dell’artigianato più grande al mondo, appuntamento fisso ormai per l’ultra-cinquantennale esperienza familiare ed imprenditoriale di Altomonte.

Dicembre è anche il periodo dell’anno in cui tutto lo staff Barbieri, tra ordini e spedizioni, e coordinato anche qui da Michele, è impegnato a confezionare speciali pacchi natalizi contenenti i prodotti genuini della cliccatissima Bottega online, pronti a raggiungere e ad emozionare le dispense e le tavole di tutto il mondo.

Il giorno di Santa Lucia, il prossimo venerdì 13 dicembre, l’Hotel-Ristorante Barbieri ospiterà infine una nuova edizione di Nonno Natale, l’iniziativa promossa ogni anno insieme all’Amministrazione Comunale e destinata a 150 persone anziani, residenti nella Città d’Arte.