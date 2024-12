A Roma il primo appuntamento sulle celebrazioni per il centenario di Saverio Strati

Al via le celebrazioni per il centenario di Saverio Strati: primo appuntamento il domani, 4 dicembre, alla Fiera del Libro di Roma

La Regione Calabria, in collaborazione con il Comitato Scientifico, e la Fondazione Calabria Film Commission quale soggetto attuatore, inaugura il programma celebrativo per il 100° anniversario della nascita di Saverio Strati. Un evento che mira a rendere omaggio a una delle figure più emblematiche della letteratura italiana e calabrese del secondo Novecento.

Il primo appuntamento si terrà il 4 dicembre 2024 alle ore 19:00 a Roma, nell’ambito della prestigiosa Fiera del Libro “Più libri più liberi”, presso la Sala Elettra. L’evento vedrà come protagonista il giornalista e scrittore Tommaso Labate, che terrà una Lectio Magistralis sulla figura di Saverio Strati. Sarà presenti Luigi Franco, presidente del Comitato Scientifico.

Le celebrazioni proseguiranno con un ricco calendario di eventi lungo tutto il 2025, tra convegni, incontri letterari, spettacoli teatrali, mostre e attività educative nelle scuole, con l’obiettivo di approfondire e diffondere il patrimonio culturale lasciato dallo scrittore di Sant’Agata del Bianco.

Il programma prevede una serie di incontri nelle principali città italiane, ovvero:

Scandicci (FI), 13 dicembre 2024: evento commemorativo con amministratori, docenti universitari, amici e familiari di Strati. Sarà un evento che vede gemellate le Regioni Calabria e Toscana e i Comuni di Sant’Agata e Scandicci, ovvero i luoghi elettivi dello scrittore.

Milano, 25 febbraio 2025: incontro letterario presso Casa Manzoni, coordinato dal prof. Giuseppe Polimeni con interventi di scrittori e studiosi.

Firenze, 19 marzo 2025: presso il Gabinetto Scientifico-Letterario Vieusseux.

Sant’Agata del Bianco, 10-12 aprile 2025: Convegno Internazionale “Cento anni di Strati” con relatori italiani e stranieri.

Torino, maggio 2025: approfondimenti e incontri letterari al Salone del Libro.

I progetti educativi per le scuole vedranno il coinvolgimento in attività interdisciplinari. Parte di essi culmineranno nella produzione di audiovisivi ispirati ai temi e personaggi di Strati. Sarà lanciato inoltre un concorso artistico-letterario articolato in varie categorie.

Uno spazio rilevante è destinato alle produzioni teatrali con la messa in scena dello spettacolo “Il ritorno del soldato” a cura della Compagnia del Carro di Luca Michienzi e Anna Maria De Luca, con debutto nazionale previsto il 7 febbraio 2025 al Teatro Aurora di Scandicci, sotto la regia del calabrese Giancarlo Cauteruccio. Lo spettacolo verrà replicato nei principali teatri della Calabria con relativi matinée per le scuole.

Importante fulcro delle iniziative sarà il Comune di Sant’Agata che, oltre ad ospitare il convegno del 10-12 aprile, ospita già la mostra fotografica di Giuseppe Sicari ispirata alla vita e ai mestieri descritti nell’opera di Saverio Strati.

Altro punto in programma è rivolto ai luoghi “stratiani”, con percorsi tematici a Sant’Agata del Bianco e Africo vecchio, con concerti e letture nelle aree naturali, per riscoprire i luoghi che hanno ispirato l’autore.

A Strati sarà inoltre dedicato un Docufilm realizzato e coprodotto da Rai Cultura, che sarà proiettato in un’anteprima calabrese prima di essere messo in onda sui canali RAI.

Ulteriori informazioni sul programma e sugli appuntamenti, saranno presto consultabili sul sito ufficiale del Centenario 100STRATI e sui relativi canali social.