San Nicola si tinge di verde: un Natale ecologico e comunitario

San Nicola Arcella – Un’atmosfera natalizia speciale avvolgerà il Salone Parrocchiale Filomena Barletta il prossimo 6 dicembre alle ore 10.30. Bambini, ragazzi e cittadini sono invitati a partecipare ad una suggestiva iniziativa che unisce la magia del Natale al rispetto per l’ambiente e al rafforzamento del senso di comunità.

Quest’anno, l’albero di Natale non sarà semplicemente un ornamento, ma un simbolo di rinascita e di impegno per la tutela dell’ambiente. Piccoli artisti, armati di creatività e materiali ecologici, decoreranno l’albero con addobbi realizzati con materiali riciclati, promuovendo così un messaggio di rispetto per la natura e di consumo consapevole.

La scelta di allestire l’albero di Natale proprio nel Salone Parrocchiale non è casuale. Questo luogo, carico di ricordi e di affetto per i sannicolesi, sta vivendo una nuova rinascita. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni locali e la Parrocchia, ha infatti intrapreso un percorso per trasformare il Salone in un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove ritrovarsi, condividere momenti di gioia e rafforzare i legami sociali.

L’iniziativa del 6 dicembre è solo il primo passo di un percorso più ampio che mira a riportare al centro della vita sociale il Salone Parrocchiale. L’obiettivo è quello di far rivivere lo spirito di comunità che ha sempre caratterizzato San Nicola, creando uno spazio dove organizzare eventi, incontri e attività per tutte le età.

“Vogliamo che il Natale sia un momento di condivisione e di festa per tutta la comunità”, dichiara il sindaco Eugenio Madeo. “L’albero di Natale è un simbolo di speranza e di rinascita, e siamo felici di poterlo celebrare insieme ai nostri concittadini, grandi e piccoli”.

L’invito è rivolto a tutti i sannicolesi a partecipare a questa iniziativa e a contribuire a rendere il Natale ancora più speciale. L’appuntamento è per il 6 dicembre alle ore 10.30 presso il Salone Parrocchiale Filomena Barletta.