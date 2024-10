Abio Reggio Calabria lancia il nuovo corso di formazione base per aspiranti volontari

ABIO Reggio Calabria – Associazione per il Bambino in Ospedale apre le porte a nuovi volontari con il XII° Corso di Formazione. Un’occasione imperdibile per chi sogna di fare volontariato nei reparti pediatrici.

Il 2 dicembre p.v. partirà il corso di formazione per aspiranti volontari Abio, rivolto a tutti coloro interessati a diventare volontari nel reparto di pediatria del GOM. Sarà un corso formativo di gruppo con diversi interventi, momenti di confronto e conoscenza, temi da approfondire ed emozioni da condividere.

Cerchiamo nuovi volontari che contribuiscano a rafforzare le linee dell’Associazione e a portare avanti la Mission ABIO.

L’esperienza del ricovero per il bambino e la sua famiglia può rappresentare un evento traumatico. ABIO è stata fondata per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta.

ABIO da oltre 45 anni si prende cura dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie, accogliendoli fin da quando entrano in ospedale; proponendo un gioco, un puzzle, la lettura di un libro, o semplicemente ascoltandoli; creando un ambiente accogliente, colorato, adeguato alle esigenze dei bambini e promuovendo i loro diritti.

Il volontario ci mette il cuore. Senza l’aiuto e la dedizione dei nostri volontari niente sarebbe uguale. È solo grazie alla loro passione e al loro impegno se riusciamo a portare avanti le nostre attività solidali.

Quello del volontario al fianco dei bambini in ospedale e delle loro famiglie è un ruolo delicato. Per questo 𝐩𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢 𝐀𝐁𝐈𝐎 𝐞̀ 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: solo così è possibile garantire un 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐯𝐨𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐞 e idoneo all’ambiente in cui viene svolto.

Il volontario collabora con le diverse figure operanti in ospedale per attuare, ciascuno nel proprio ruolo, una strategia di attiva promozione del benessere del bambino e della sua famiglia.

Il Corso sarà avviato da un Incontro Informativo, durante il quale si spiegano la struttura, le attività dell’Associazione e i requisiti del volontario ABIO.

Questo incontro fondamentale per dar modo alla persona di conoscere le regole del volontariato ABIO e di riflettere sull’opportunità o meno di seguire il Corso di Formazione, è anche obbligatorio per poter accedere alle successive date del corso.

Per candidarsi al XII Corso di Formazione ABIO è richiesta un’età minima di 18 anni e massima di 69 ed è indispensabile iscriversi via email all’indirizzo di posta elettronica abiorc@live.it

L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al corso.

Il Corso verrà realizzato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti uguale a 30.

Per Informazioni: 3278437087