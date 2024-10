Motoraduno, domenica evento regionale a Isola Capo Rizzuto

Domenica 27 ottobre, Isola Capo Rizzuto ospiterà un evento motociclistico imperdibile organizzato dal gruppo “I Centauri di Hera”.

Dopo il rinvio della scorsa settimana a causa del maltempo, cresce l’attesa per questa manifestazione che promette di attirare motociclisti e appassionati da tutta la Calabria.

Fondato proprio a Isola Capo Rizzuto, il gruppo è rapidamente diventato un punto di riferimento per i motociclisti della regione.

L’evento avrà luogo nella suggestiva Piazza del Popolo, offrendo una giornata ricca di attività per ogni età. Le iscrizioni si apriranno alle 9:00, con la distribuzione di gadget di benvenuto e una colazione offerta dal Moto Club, per creare subito un’atmosfera conviviale.

I bambini tra i 6 e i 14 anni potranno partecipare al corso “Hobby Sport Young”, organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana, che li introdurrà al mondo delle minimoto.

La piazza sarà animata dalla musica di un DJ e vocalist, mentre alle 10:00 è previsto il saluto ufficiale del Moto Club, trasmesso in diretta su Radio Movida. Alle 11:00, ci sarà un aperitivo con degustazione dell’Amaro Silano, seguito da attività divertenti come il Bike Wash e giochi organizzati dall’agenzia The Twins di Tony B.

Un momento significativo della giornata sarà la benedizione dei caschi, simbolo di protezione per tutti i motociclisti.

A pranzo, i partecipanti potranno ricaricarsi con un panino offerto dal Moto Club.

Il pomeriggio continuerà con intrattenimento musicale e altre attività fino al termine dell’evento, che si concluderà con le premiazioni, i ringraziamenti e il taglio della torta.

Patrocinato dal Comune di Isola Capo Rizzuto, l’evento sarà adatto a tutta la famiglia, con un’area dedicata ai più piccoli, dove troveranno gonfiabili, crepes, zucchero filato e altre attrazioni per garantire il divertimento di tutti i presenti.