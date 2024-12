Accese le luminarie a Francavilla Marittima

Anche quest’anno il Comune nord calabrese, nell’Alto Jonio cosentino, Francavilla Marittima, ha acceso le luminarie sulla statale che lega uno dei tratti della fascia litorale all’area del Pollino, riscuotendo apprezzamenti per ciò che simboleggiano.

Un modo che afferma quel valore e sentire diffuso di appartenenza e identità a cui tengono, come tante comunità locali, Amministrazione e Sindaco, sensibili alla Tradizione, Devozione e ai sentimenti di chi risiede o torna per trascorrere questi giorni in famiglia.

E una realizzazione che sottolinea le capacità di donne e uomini di Calabria nel saper accogliere ed attenzionare sempre.

Insomma, un bell’esempio, come altri in regione, e fuori confini, che fa breccia in una mutazione antropologica, epocale e storica senza precedenti, e che aiuta a fermarsi un attimo e chiedersi che c’è qualcosa per cui vale la pena vivere, sperare e rende il Cuore continuamente vigile.