Akirè e il “Patto per Scalea”: Un Nuovo Modello di Sviluppo tra Coesione Sociale e Innovazione

di Nicoletta Toselli

Scalea, 11 novembre 2024 – “Lo sviluppo non può prescindere dalla coesione sociale”. È questo il messaggio forte e chiaro lanciato dall’Associazione Culturale Akirè di Scalea, attraverso le parole della sua presidente, la dottoressa Angelina D’Alessandro. In un momento storico in cui il divario tra ricchi e poveri continua ad allargarsi, Akirè propone un modello di crescita alternativo, dove i valori della cooperazione, dell’accoglienza e della solidarietà diventano pilastri fondamentali per un autentico progresso sociale. L’associazione guarda con particolare interesse ai nuovi bandi di finanziamento attualmente al vaglio della Corte dei Conti, destinati alle imprese del Mezzogiorno. “La cultura di rete rappresenta una strada innovativa per distribuire i benefici dello sviluppo all’intera società”, sottolinea D’Alessandro, evidenziando come la Calabria, con il suo straordinario patrimonio naturale e artistico, sia pronta per un vero e proprio “elettrochoc” di rilancio territoriale. L’impegno di Akirè si concretizza attraverso progetti sociali e culturali rivolti alle comunità marginalizzate, con particolare attenzione alle periferie. Un lavoro sul campo che viene portato avanti grazie al contributo di professionisti che mettono al centro dei loro interventi i valori umani e il progresso sociale. Particolarmente significativa è la proposta dell’associazione per una modernizzazione delle normative urbanistiche, con un focus sulla mobilità sostenibile e sul marketing territoriale. In questo contesto si inserisce il “Patto per Scalea”, un ambizioso programma di collaborazione tra la città e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziato con fondi di Sviluppo e Coesione. “Non stiamo parlando di un’utopia”, precisa la presidente D’Alessandro, “ma di un percorso concreto di sviluppo allineato con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e con le priorità delle Agende urbana nazionale ed europea”. Un invito aperto a istituzioni, imprese e cittadini per costruire insieme un futuro più equo e sostenibile per Scalea e per l’intera Calabria.