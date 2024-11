Sabrina Mannarino: prima di parlare di AV serve mettere in sicurezza il tracciato ferroviario Praia-Paola che attualmente risulta profondamente a rischio

<<Il progetto dell’Alta Velocità da attuare sulla linea costiera Praia a Mare- Paola condurrebbe la Calabria verso una moderna e più efficiente mobilità, portandola al pari delle altre regioni italiane. Prima di portare a compimento questo Piano, però, dobbiamo rispondere con urgenza a una necessità: mettere in sicurezza il tracciato ferroviario Praia-Paola che attualmente risulta profondamente a rischio a causa del problema dell’erosione costiera.>>

Comunica il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, l’avv. Sabrina Mannarino, che dinanzi a questa incresciosa situazione, condivide una notizia rassicurante: <<Italferr, su incarico di RFI (Rete ferroviaria Italiana), ha elaborato un piano di interventi per proteggere il rilevato ferroviario d’interesse, in modo particolare, opererà sulla tratta Guardia Piemontese- Fuscaldo e Fuscaldo- Paola, la più soggette a minaccia d’erosione.>> Infatti, conclude Mannarino: <<nella conferenza dei servizi, avvenuta nel mese di agosto, sono stati approvati dei progetti di fattibilità tecnico-economica aventi il fine di scongiurare i rischi e proteggere le suddette linee, e da parte mia, mi impegnerò affinché i lavori possano iniziare al più presto in modo da salvaguardare i binari e non mettere a rischio i servizi di mobilità dei comuni interessati.>>