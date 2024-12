Al reggino Gianni Sapone il premio europeo ST. Oscar della Moda

Il sindaco Giuseppe Falcomatà plaude a Gianni Sapone, stilista reggino vincitore del “Premio Europeo St. Oscar della Moda Statuetta Oro”, fra i più importanti riconoscimenti continentali di settore.

«A nome mio e dell’intera amministrazione metropolitana ha detto Falcomatà giungano i più sentiti complimenti a Gianni Sapone, un’eccellenza della moda italiana che, col suo talento, contribuisce a portare in alto il nome di Reggio Calabria. Il suo successo è un orgoglio per l’intera città».

«Ancora una volta ha spiegato il sindaco i reggini riescono ad affermarsi in ogni ambito cui sono chiamati a cimentarsi. Il nostro territorio, infatti, ha dato i natali ad illustri artisti che rappresentano o hanno rappresentato l’eccellenza del “made in Italy” in giro per il mondo».

«Lo spessore e le qualità di Gianni Sapone ha continuato non le scopriamo certo oggi.

La statuetta d’oro alla XI edizione del Premio Europeo “ST – Oscar della Moda”, dunque, è solo una tappa, ovviamente importante, della lunga e prestigiosa carriera dello stilista reggino.

Un successo più che meritato, quindi, che conferma le doti ed il genio di un couturier di livello internazionale».

«Gianni Sapone ha concluso Falcomatà rappresenta, senza dubbio, un orgoglio reggino ed ogni sua affermazione è una piccola, grande, vittoria per l’intera città».