Alecci sull’ampliamento della platea di famiglie beneficiarie del contributo per la disabilità grave

Finalmente una bella notizia per tantissime famiglie calabresi che hanno al loro interno un disabile gravissimo e versano in condizioni di grande difficoltà economiche.

Grazie alla nostra battaglia, portata avanti negli ultimi anni, la regione Calabria per questa annualità ha integrato la dotazione finanziaria del “Fondo per la Non Autosufficienza”, ampliando la platea dei beneficiari dei contributi.

Otteniamo così un risultato importantissimo: in questo modo sarà possibile dare un po’ di sollievo ad un maggior numero di famiglie che, nonostante un reddito basso, si trovano a dover far fronte all’assistenza quotidiana di persone non autosufficienti che non riescono a svolgere in autonomia le attività basilari, come vestirsi, lavarsi, mangiare.

Proprio un anno fa, attraverso la presentazione di una mozione (poi approvata all’unanimità) avevo chiesto alla Giunta di integrare con fondi regionali il “Fondo per la Non Autosufficienza”, e permettere ad un maggior numero di famiglie di usufruire del contributo economico previsto.

L’anno scorso, infatti, a causa della scarsità delle risorse erano rimaste fuori dal contributo tantissime famiglie con un ISEE di poco superiore ai 6.000 euro.

Tutto ciò era inammissibile: una famiglia con un reddito così basso fa già un enorme fatica ad arrivare a fine mese, figuriamoci quando alle difficoltà di ogni giorno si aggiunge, purtroppo, la presenza di un familiare che necessita di continua assistenza specializzata.

Basta analizzare i dati della provincia di Catanzaro per capire la portata del miglioramento delle condizioni per il 2025: l’anno scorso su 429 richieste ne erano state finanziate solo 188, quest’anno su 489 riceveranno il contributo ben 416 famiglie.

Sono molto felice e soddisfatto. Oggi riusciamo a porre rimedio ad una situazione incresciosa e riusciamo a dare dignità e supporto a tante famiglie in difficoltà.

Come accaduto per le battaglie contro l’eolico selvaggio, per l’ampliamento dei Livelli Essenziali di Assistenza in Calabria, per l’anticipo dei Fondi per l’Assistenza specialistica nelle scuole e tante altre istanze, il risultato di oggi conferma la necessità di dare sempre maggiore ascolto ai territori e alle persone per riuscire ad ottenere risultati reali, capaci di migliorare le condizioni di vita dei calabresi.