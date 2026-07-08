Antonella Barbarossa racconta il suo nuovo progetto: il 24 luglio esce “Riflessi nella luce – Frammenti d’Eterno”

La pianista e compositrice Antonella Barbarossa sarà ospite lunedì 20 luglio, alle ore 9, della trasmissione Zigo Zago Summer, il format estivo di LaC TV condotto da Simona Palaia e Italo Palermo. L’intervista arriverà a pochi giorni dall’uscita della nuova composizione orchestrale della musicista, “Riflessi nella luce – Frammenti d’Eterno”, prevista per il 24 luglio.

L’opera, dedicata all’architetto Tiziana Pulice, rappresenta un progetto artistico che coniuga scrittura sinfonica, ricerca musicale e dialogo con le arti visive, in un percorso che guarda alle nuove tecnologie senza rinunciare alla centralità della composizione orchestrale.

«Riflessi nella luce – Frammenti d’Eterno è una composizione orchestrale completa e autonoma. In essa confluiscono e trovano il loro naturale compimento anche “Tempo d’Amare” e “Due sponde, un’anima”, nati originariamente per organici differenti ma concepiti fin dall’inizio come parti di un unico percorso creativo. La compositrice e l’artista visiva percorrono una strada parallela, ciascuna con il proprio linguaggio, contribuendo a un progetto unitario in cui musica e arte condividono la stessa visione senza perdere la propria identità», spiega il Maestro Barbarossa.

La nuova partitura si sviluppa attraverso sezioni tematiche costruite per variazione, con armonie sospese, accordi estesi e un utilizzo ricercato del rubato orchestrale. L’opera rielabora inoltre i temi di tre precedenti composizioni dell’autrice: “Due sponde un’anima”, “Tempo d’amare” e “Due parole”, riunendole in un’unica visione musicale.

Nel corso della trasmissione sarà ripercorsa anche la carriera artistica della compositrice, recentemente arricchita da importanti riconoscimenti. Tra questi il pubblico attestato conferito dal senatore Ernesto Rapani per l’attività svolta a servizio della cultura musicale e della formazione artistica, oltre alle congratulazioni espresse dal Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio, presieduto dal professor Roberto Gaudio.

«Un riconoscimento che accolgo con profonda emozione e gratitudine e che desidero condividere con tutti coloro che hanno creduto nel mio percorso artistico e umano», afferma Antonella Barbarossa.

Accanto all’attività di compositrice e concertista, Barbarossa porta avanti il progetto del Duo Partner, insieme a Lorenzo Maria Nigro, con un repertorio che intreccia la tradizione cantautorale italiana con le radici musicali della Calabria. Prosegue inoltre la collaborazione artistica con la concertista Daniela Roma, con la quale condivide numerosi appuntamenti concertistici.

L’intervista a Zigo Zago Summer rappresenterà dunque un’occasione per presentare al pubblico il nuovo lavoro orchestrale e ripercorrere un percorso artistico che continua a promuovere la cultura musicale calabrese in un contesto di respiro nazionale e internazionale.