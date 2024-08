Badolato città del gelato, pensa pure ad un circuito nazionale

Badolato, il noto borgo jonico calabrese nella provincia di Catanzaro, è da considerare tra le più autentiche “città del gelato” per la sua antica ed ottima tradizione, quando già il gelato era considerato un lusso e non era presente in ogni paese.

L’Università delle Generazioni ha quindi scritto al sindaco Giuseppe Nicola Parretta affinché si adoperi per aderire tra i primi Comuni all’auspicabile circuito associativo nazionale tra le “Città del gelato” al fine di una migliore promozione e un più utile contesto.

<< Se ci pensiamo bene asserisce Domenico Lanciano promotore dell’idea il gelato e la pizza sono i due prodotti alimentari che hanno fatto la vera unità d’Italia per la loro bontà.

E sempre di più stanno unendo il mondo, dimostrando che i popoli si uniscono con la dolcezza e non con le armi. Bisogna pure per questo mettere insieme le “Città del gelato” affinché proprio la cultura della dolcezza conquisti sempre di più le persone e le genti! >>.

L’Università delle Generazioni pochi giorni fa ha realizzato in Agnone del Molise il “Gelato di Ferragosto” un evento solidale che ha avuto un grande e significativo successo, pure perché si rivolgeva (proprio mentre tutti gli altri festeggiavano) alle persone sole, agli anziani, a coloro che vivono in case protette e alle coppie più longeve che hanno superato i quaranta anni di matrimonio.