Bob e l’alchimia della metamorfosi

Montepaone – Dalla sperimentazione costante e dalla continua ricerca di Roberto “Bob” Davanzo, nasce Metamorfosi, una creazione straordinaria e del tutto nuova, che ridefinisce il concetto di pizza e rappresenta la nouvelle vogue dell’arte alchemica del maestro pizzaiolo calabrese.

La “Metamorfosi” parte proprio dall’impasto, che viene arricchito dal collagene, estratto dalla pelle del pollo o del pesce. La pelle, accuratamente sgrassata, cotta a vapore sotto pressione e marinata per una notte, viene posata sull’impasto durante la fermentazione, creando una texture sorprendente, che supera ogni convenzione.

Nel nuovo menù di Bob Alchimia A Spicchi, presentato il mese scorso, ritroviamo una prima versione di Metamorfosi, “Metà Pizza Metà Pollo”: il pollo, cotto a bassa temperatura, si fonde perfettamente con il peperone riggitano affumicato, regalando sentori aromatici intensi e persistenti, mentre il gel d’aceto aggiunge al piatto una nota di freschezza, che prepara il palato al morso successivo.

Il nome Metamorfosi nasce anche dalla convinzione che la figura del pizzaiolo sia in costante evoluzione, in uno stretto rapporto di contaminazione e scambio con quella del cuoco e del pasticcere.

Con Metamorfosi, Roberto Davanzo rompe le barriere modaiole e passeggere, troppo spesso legate al mondo dell’arte bianca, confermandosi tra gli esponenti più brillanti e creativi del panorama dei lievitisti italiani ed elevando la pizza a nuovi livelli di eccellenza.

BOB ALCHIMIA A SPICCHI – LA STORIA

BOB Alchimia a Spicchi è stata fondata nel 2016 da Roberto Davanzo e Anna Rotella a Montepaone, in Calabria. Da piccola pizzeria da asporto la sera e bakery la mattina, si è rapidamente trasformata in un’esperienza a tutto tondo, guadagnando fama per il suo approccio distintivo alla pizza e al servizio.

Anna Rotella guida la sala con professionalità e calore. La sua leadership e il suo impegno nel servizio hanno contribuito fortemente alla crescita di BOB Alchimia a Spicchi, tanto da farle vincere il premio per il Miglior Servizio di Sala del Gambero Rosso nel 2024.

Roberto Davanzo, d’altra parte, è il “regista” della cucina, noto per le sue tecniche innovative nella preparazione della pizza. La pizzeria offre oltre 15 tipi di impasti, tra cui la sua invenzione distintiva, la pizza “in caduta”. Il menù si concentra esclusivamente sulla pizza, senza antipasti o fritti. Più che di innovazione, Bob parla di libertà, la libertà espressiva di trasformare un disco di pasta in un racconto. Ogni pizza è realizzata con ingredienti attentamente selezionati, molti dei quali provengono direttamente dalla Calabria, per valorizzare i sapori locali e la ricchezza della regione, spesso facendosi promotori di piccole aziende e artigiani del territorio.

BOB ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui Miglior Pizza Dolce nel 2019 per la sua “Ricotta e Bergamotta”, il riconoscimento di Campione Regionale Street Food nel 2021 da Gambero Rosso per l’innovativo concetto BOB Drive, un drive-through. Nel 2023, Anna, Roberto e il loro team hanno raggiunto la 18ª posizione nella classifica 50 Top Pizza, portando a casa il premio Best Performance e confermandosi tra le 100 Migliori Pizzerie al Mondo. A settembre 2023, The Best Chef ha assegnato a Roberto il Best Pizza Pastry Award e la pizzeria ha raggiunto l’8ª posizione nel 2024.

Nel 2021 è nato il BOB FEST, un festival di celebrazione della pizza e delle connessioni. Durante questo evento, Roberto e Anna ospitano altri grandi professionisti da tutta Italia in Calabria, creando menù a quattro mani con ingredienti locali calabresi. Parte dei proventi del festival va alla Fondazione AIRC a sostegno della ricerca contro il cancro, dimostrando solidarietà verso chi affronta questa battaglia.

Nel 2024, il BOB Fest ha raggiunto nuovi traguardi con un’edizione in grande, ospitata presso il Museo Archeologico Nazionale e il Parco di Scolacium in Calabria, attirando oltre 2000 professionisti del settore culinario, tra cui chef, pizzaioli, cantine, pasticceri. Il festival, che celebra gli ingredienti locali e continua a supportare la ricerca contro il cancro, è diventato un evento chiave della scena gastronomica calabrese, promuovendo la ricca eredità culinaria della regione a livello nazionale e internazionale.

ROBERTO DAVANZO – BIOGRAFIA

Roberto Davanzo, conosciuto come Bob e nato nel 1989, si è avvicinato al mondo della ristorazione in giovane età, aiutando lo zio nella gestione di un hotel in Veneto. È lì che ha scoperto la passione per la pizza, che lo ha portato a intraprendere una formazione professionale nel Nord Italia.

Dopo aver affinato le sue abilità, Roberto è tornato in Calabria, dove ha lavorato come istruttore presso la Scuola Italiana della Pizza e come pizzaiolo in diverse realtà del territorio.

Nel 2016 ha deciso di aprire il suo locale con la compagna Anna Rotella: BOB Alchimia a Spicchi. Inizialmente una pizzeria solo d’asporto e bakery al mattino, in un anno si è trasformata in un ristorante completo con tavoli e sala. Da quel momento la fama dei suoi impasti e della filosofia del locale – un luogo per veri amanti del cibo, dove la pizza si mangia rigorosamente con le mani – è cresciuta costantemente.

Roberto si definisce un “assemblatore di storie”, unendo le narrazioni di artigiani e agricoltori locali per raccontare la Calabria attraverso i loro ingredienti.

I suoi menù riflettono un impegno costante verso la Calabria, che condivide non solo con i clienti e la stampa, ma anche con i colleghi del settore enogastronomico.

Alle influenze che provengono dal territorio calabrese, Roberto unisce le esperienze dei viaggi, dei ricordi e dei piatti che lui e Anna assaggiano, componendo pizze che parlano di un territorio immerso in un mondo più ampio e con tecniche di preparazione avanzate.