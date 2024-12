Calabria, via libera dalla Commissione Sanità alla legge per valorizzare soccorritori e operatori del 118

Importante passo avanti per il riconoscimento e la valorizzazione delle figure professionali e volontarie che operano nel sistema di emergenza-urgenza preospedaliera in Calabria. La III Commissione – Sanità della Regione ha approvato oggi, a maggioranza, una proposta di legge che mira a promuovere e qualificare i percorsi formativi per Soccorritori, Autisti Soccorritori e Tecnici delle Centrali Operative.

La proposta, firmata dai consiglieri regionali Sabrina Mannarino (FdI) e Pasqualina Straface (FI), si appresta ora a passare al vaglio del Consiglio Regionale. L’obiettivo principale è quello di definire standard formativi specifici per queste figure, valorizzandone il ruolo sia a livello professionale che di volontariato qualificato.

“Questa legge – dichiara l’avv. Mannarino – intende promuovere e valorizzare, sia professionalmente che in chiave solidaristica e di volontariato qualificato, il ruolo del Soccorritore, dell’Autista Soccorritore e del tecnico di Centrale Operativa attraverso il conseguimento di specifiche competenze tramite percorsi formativi che saranno attivati ad hoc. La misura, inoltre, darà opportunità al Terzo Settore e alle Associazioni di Volontariato qualificato di divenire i protagonisti della rete di ingaggio e di formazione.”

La legge, come spiega nel dettaglio la consigliera Mannarino, colmerà un’attuale lacuna normativa, definendo i livelli formativi minimi necessari per le attività di soccorso sanitario, la conduzione di mezzi di soccorso, le cure mediche non urgenti e le attività tecniche nelle centrali operative di soccorso all’interno del sistema preospedaliero di emergenza urgenza (SOREU).

“Ritengo sia molto importante valorizzare queste importanti figure del comparto sanitario – conclude la consigliera di Fratelli d’Italia – e anche il preziosissimo contributo che, all’interno del sistema di emergenza urgenza preospedaliera, è dato dalle Associazioni di volontariato OdV, che attraverso le reti nazionali di ANPAS, CRI, Misericordia e Solidarietà e ANAS, costituiscono un supporto fondamentale al sistema stesso a garanzia della sua sostenibilità complessiva.”

NOTA INTEGRALE

