Catanzaro, un’unità cinofila di soccorso in reparto “intervento assistito con animali pet-therapy”

Una vera e propria missione di amore di queste feste, iniziata dal binomio inseparabile tra l’Unità Cinofila di Salvataggio Nautico (Mare, Fiumi e Laghi) ANPAS Croce Verde Catanzaro e UCSN, composta dal Conduttore Giancarlo Silipo (Istruttore ed Addestratore Cinofilo Nazionale – riconosciuto dal Ministero dell’Interno e M.I.U.R.) e dall’ U.C. operativa Mae.

In questi giorni di festività natalizie, Giancarlo Silipo libero dal servizio, presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, e svincolato anche temporaneamente dalle lezioni e dallo studio all’Università, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia, assieme alla sua compagna di lavoro e di vita Mae, hanno ridato di nuovo il via al progetto denominato “un’ unità cinofila in reparto” (intervento assistito con gli animali Pet-Therapy) nei giorni scorsi hanno fatto visita presso la struttura di Fondazione Città Solidale Onlus.

Nella mattinata di ieri è toccata la visita ai piccoli pazienti, ai rispettivi genitori e a tutto l’equipe sanitario del reparto di Pediatria della Dirigente Medico Dott.ssa Mimma Caloiero, presso l’Ospedale di Lamezia Terme (CZ).

Oggi è il secondo anno consecutivo, che grazie all’immensa disponibilità, competenza e bravura dell’illustrissimo Dirigente Medico Dott.ssa Mimma Caloiero, la quale ha sposato fin da subito questo nostro progetto per tutti i suoi piccoli pazienti, per tutti i rispettivi genitori e per tutti i suoi sanitari, ed oggi, ancora una volta, Giancarlo e Mae sono diventati gli eroi, portando in quelle degenze un po’ di sollievo, sorrisi, coccole, e di spensieratezza per tutti.

Ma la sorpresa non è stata solo Mae in quel reparto, ma è stata anche la figlia della stessa, di nome Lily, nata quasi due mesi fa, e che a breve anche lei, come sua madre sarà addestrata, brevettata ed impegnata per qualsiasi tipologia di calamità, stagione balneare, attività di pet-therapy, ecc.. per 365 giorni all’anno per il soccorso nautico (come è per Giancarlo e Mae,, i quali oltre a vigilare presso le spiagge nel Comune di Sellia Marina durante la stagione balneare, durante l’inverno sono sempre in allerta come è avvenuto per la strage di Cutro).

Lily prossimamente sarà la gregaria per mamma Mae e per il suo Conduttore Giancarlo senza nessun scopo di lucro o compenso per loro, poiché la vera cinofilia di soccorso non si acquista e ne si vende, ma la si dona senza avere nulla in cambio, perché essi sono una risorsa ed un bene per un’intera cittadinanza.

“Come ANPAS Croce Verde Catanzaro e come Scuola di alta formazione UCSN Nazionale, vogliamo cogliere l’occasione di ringraziare calorosamente e pubblicamente, augurando un buon anno a tutta la dirigenza, l’equipe e ai pazienti della Fondazione Città Solidale ONLUS e al Dirigente Medico Dott.ssa Mimma Caloiero, compresi anche i piccoli pazienti, genitori ed operatori sanitari, per aver creduto ancora una volta nel progetto portato avanti con tanto amore, già da due anni, dal nostro Giancarlo e dalla nostra Mae, eroina a quattro zampe, ribadendo che loro due rimarranno per voi, per i vostri pazienti e per tutti i vostri sanitari, come dei guardiani silenziosi a vigilare sulle vite altrui, perché è questo quello che fanno i veri eroi, donare sorrisi rimanendo invisibili e gli stessi di sempre, condividendo assieme il sostantivo che fa battere ogni singolo cuore del mondo, e cioè l’amore immenso”, queste le dichiarazioni di ANPAS Croce Verde Catanzaro.