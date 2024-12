Con la Pigotta Calabria Green e Unicef si esalta e promuove anche lo spirito del luoghi

Sono 20 le Pigotte identitarie, le speciali bambole di pezza che, realizzate dall’associazione SosteniAmo per Unicef hanno finalmente trovato casa. La loro adozione simbolica contribuirà a dare un aiuto ai bambini meno fortunati costretti a vivere il dramma della guerra, della povertà e della malnutrizione.

Grazie alla spinta del mondo dell’associazionismo, quello che promuove dal basso azioni di coesione sociale ed inclusione, Corigliano – Rossano ed il territorio si dimostrano ancora una volta strumenti virtuosi nella diffusione della cultura del dono.

Coordinati dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, obiettivi e finalità del progetto sono stati illustrati nel corso dell’evento, che ha fatto registrare il tutto esaurito all’Auditorium Amarelli, da Michele Abbastante e Graziella Colamaria che hanno ringraziato in particolare il Cavaliere del Lavoro e Testimonial Unicef per la Calabria Pina Amarelli intervenuta in collegamento telefonico per l’accoglienza, la disponibilità e la sensibilità e dalla presidente provinciale di Unicef Monica Perri.

Sono intervenuti anche l’assessore all’ambiente del Comune di Corigliano-Rossano Francesco Madeo, che ha portato il saluto del Sindaco Flavio Stasi, la dottoressa Ivana Costa dello studio dentistico Aiello – Costa partner dell’evento e della missione sottesa, la deputata Elisa Scutellà e l’assessore comunale di Paludi Isabella Pizzuti che ha illustrato il progetto di allestimento natalizio curato da SosteniAmo, che ha reso più bello ed attrattivo il corso Alvaro ed il grande albero di Natale in piazza con ben 160 mandala all’uncinetto realizzati, sotto la guida della presidente Colamaria, dalle donne del territorio.

Nel corso dell’evento è stata ricordata anche Margherita Carignola, docente, impegnata nel sociale e già assessore della Città di Rossano, mancata nei giorni scorsi.

La visione che ha ispirato il progetto di Paludi ha aggiunto Graziella Colamaria è quella di restituire decoro e bellezza ai nostri centri storici, come se fossero la stanza più bella della nostra casa e far partecipare in questa missione, le donne, più soggette all’isolamento.

Per il progetto PIGOTTE CALABRIA GREEN, giunto alla seconda edizione, in 4 mesi di duro e puntiglioso lavoro, abbiamo dato anima a delle semplici bambole di pezza, facendole diventare dei pezzi di storia che camminano per raccontare anche nei territori di destinazione lo spirito di questi luoghi.

Insieme alle Pigotte, bellissime nei loro abiti che richiamavano, tra gli altri, il Codex Purpureus Rossanensis ed il Patire, tra i Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria, la Cupola di Sant’Antonio o, ancora, i centri storici di Rossano, Corigliano, Cariati e Cropalati, sono stati acquistati anche sciarpe per adulti e bambini, copertine e cappelli da neonato, borsellini in corda all’uncinetto, orecchini e addobbi natalizi, quadri e ricami a mano, tutte creazioni frutto dell’attività della storica associazione, impegnata a promuovere tra le altre cose anche l’antica arte del pizzo e dell’uncinetto.

Tra i prossimi appuntamenti che vedranno protagonista il sodalizio guidato da Graziella Colamaria vi è anche quello in programma per sabato 4 gennaio al palazzetto dello sport Felice Calabrò, su viale Sant’Angelo, nell’area urbana di Rossano.

Sono 100 le calze, completamente realizzate a mano con materiale di riciclo e che, nell’ambito dell’iniziativa denominata ADOTTA UNA CALZA, saranno donate ai bambini che partecipano alle attività sportive.

Cultura del dono e della solidarietà e tutela ambientale si intrecciano ha sottolineato Graziella Colamaria come fili tra di loro per lanciare un messaggio ai più giovani sulla necessità, specialmente nei giorni di festa, di fare maggiore attenzione agli sprechi dovuti al consumismo fuori misura.

L’obiettivo di SosteniAmo è quello di continuare a promuovere iniziative e soluzioni che affrontino positivamente il degrado sociale ed urbano dei centri storici della Sibaritide, portando bellezza favorendo la partecipazione attiva ed il coinvolgimento dei residenti, nella riappropriazione e fruibilità degli spazi resi ancora più belli dalle piccole e grandi opere creative e di artigianato.

Come l’abbellimento di piazza Grottaferrata, nel cuore centro storico di Rossano, intervento del 2023 che ci si augura possa essere replicato in altre scale artistiche.