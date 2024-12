La borgata di Masella si trasforma in una “piccola Nazareth” per il Presepe Vivente

Montebello Jonico – La borgata di Masella si è tinta dei colori della Natività, trasformandosi in una suggestiva “piccola Nazareth” per la rappresentazione del Presepe Vivente. L’iniziativa, promossa da Pro loco Montebellum e dalle associazioni locali, ha coinvolto l’intera comunità in un percorso itinerante che ha rievocato l’Annunciazione a Maria.

Con la cornice incantevole della vinedha “vecchia”, il cuore pulsante dell’evento è stata la casa della Vergine, dove l’angelo Gabriele ha portato la lieta novella. L’atmosfera suggestiva, creata con cura nonostante i tempi ristretti, ha coinvolto numerosi partecipanti, grandi e piccoli. Angioletti in processione, Maria intenta a ricamare e le sue amiche che l’accompagnavano hanno reso viva la scena, grazie all’interpretazione di giovani talenti locali.

Ma il Presepe Vivente non è stato solo una rappresentazione teatrale. Le vie di Masella si sono animate con botteghe artigiane, degustazioni di prodotti tipici, musica e canti tradizionali. I profumi delle crespelle, del vino e delle caldarroste hanno inebriato l’aria, mentre zampogne e organetti hanno accompagnato i visitatori in un viaggio nel tempo.

Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella, ha espresso la sua commozione per la partecipazione e l’entusiasmo della comunità, sottolineando come questo sia il segno di una comunità viva e unita. Romina Palamara, presidente della Pro loco Montebellum, ha evidenziato l’importanza di valorizzare il territorio e le tradizioni, ringraziando la borgata di Masella per la calorosa accoglienza.

Maria Carmela Romeo, presidente dell’associazione Vin.Ce.Ro, ha sottolineato il potenziale di questo evento per rafforzare lo spirito di comunità e ha auspicato una crescita futura della rappresentazione.

Il successo del Presepe Vivente è stato possibile grazie alla collaborazione di numerose famiglie che hanno messo a disposizione i loro spazi e i loro oggetti, dimostrando un grande senso di comunità.

Masella ha vissuto un’Immacolata speciale, segnata dalla fede, dalla condivisione e dalla collaborazione. Un evento che ha riscaldato i cuori e che ha anticipato lo spirito del Natale, invitando tutti a riflettere sul significato profondo della Natività.