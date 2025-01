Conpait e Città Metropolitana presentano al Sigep l’anteprima del Festival Scirubetta 2025

Il Festival Scirubetta, dedicato al gelato artigianale, è pronto a fare la sua comparsa al Sigep 2025, con una degustazione speciale organizzata da Conpait e la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Questo evento rappresenta un’importante occasione per celebrare la tradizione e l’innovazione nel mondo del gelato, con un focus particolare sul Bergamotto di Reggio Calabria e sul gusto Crema Reggina, due delle specialità più amate.

Tutto pronto, dunque, nello stand della città metropolitana, nella fiera di Rimini, per presentare alla stampa l’anteprima del festival Scirubetta alla presenza del consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna, e del presidente Conpait Angelo Musolino.

Scirubetta, nato a Reggio Calabria, ha già conquistato il cuore di molti appassionati di gelato artigianale. La terza edizione del festival ha visto la partecipazione di 34 maestri gelatieri provenienti da tutta Italia e dal mondo, che hanno presentato gusti esclusivi e innovativi.

“Questo evento ha rafforzato la reputazione di Reggio Calabria come capitale del gelato artigianale, attirando visitatori e appassionati da ogni parte del mondo”, spiega il maestro Musolino.

In occasione del Sigep 2025, Conpait e la Città Metropolitana di Reggio Calabria hanno organizzato una degustazione speciale del Bergamotto di Reggio Calabria, patrimonio indissolubile ed unico, per particolarità e proprietà organolettiche eccezionali.

E poi, anche, del gusto Crema Reggina, conosciuto per la sua cremosità e il suo sapore ricco e intenso, un gusto unico e dal colore rosa inconfondibile, che rappresenta l’apice della tradizione gelateria reggina.

La degustazione permetterà ai visitatori di scoprire le sfumature di questi due prodotti unici ed identitari del territorio reggino, oltre che apprezzare la maestria dei gelatieri e dei pasticceri impegnati.

“L’evento al Sigep non è solo una degustazione, ma anche un’opportunità per la comunità di Reggio Calabria di mostrare le sue eccellenze, uniche al mondo, a un pubblico internazionale. Conpait, la Confederazione Pasticceri Italiani, ha svolto un ruolo cruciale nella promozione del festival, lavorando a stretto contatto con la Città Metropolitana per garantire il successo dell’iniziativa”, assicura il presidente Musolino.

Il Festival Scirubetta al Sigep 2025 rappresenta un momento di grande prestigio per la città di Reggio Calabria e per i suoi maestri gelatieri. Con la degustazione del Bergamotto di Reggio Calabria e del gusto Crema Reggina, Conpait e la Città Metropolitana offrono ai visitatori un assaggio della ricchezza culturale e gastronomica della regione e della città in particolare.

Questo evento è un’opportunità unica per celebrare la tradizione del gelato artigianale e per promuovere la cucina reggina a livello internazionale.

Appuntamento lunedì 20, ore 13,30, al padiglione A6 stand 033.