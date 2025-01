Reggio Calabria Celebra il maestro orafo Michele Affidato

Il prestigioso Teatro Cilea di Reggio Calabria ha ospitato una serata memorabile dedicata al maestro orafo Michele Affidato, organizzata dall’Art Director di Pino Causini e Maria Grazia Vincelli.

L’evento, moderato da Marco Mauro, ha celebrato l’arte, la cultura e l’eccellenza del Made in Italy, con un focus particolare sulle radici calabresi dell’artista. Michele Affidato, originario di Crotone, ha saputo fondere tradizione e innovazione nelle sue creazioni, diventando un simbolo di eleganza e maestria artigianale.

Le sue opere, ispirate alla cultura Magno Greca – Bizantina e reinterpretate in chiave contemporanea sono divenute protagoniste di numerose manifestazioni artistiche e culturali, sia in Italia che all’estero divenendo così ambasciatore della cultura calabrese nel mondo.

Il maestro Affidato, è stato protagonista di numerosi impegni che hanno messo in luce la sua arte in contesti di grande prestigio.

Oltre alla creazione di gioielli, è stato sempre affascinato ed appassionato dall’arte sacra a cui ha dedicato tempo in ricerca e studio a questa particolare forma d’arte che lo hanno visto partecipe nella realizzazione di prestigiose opere sacre in tutto il mondo.

Non ultimo il conferimento da parte della Segreteria di Stato Vaticana per la realizzazione di opere uniche per il Santo Padre, realizzate insieme al figlio Antonio, divenendo orafi del Vaticano. Da anni realizza i premi speciali per il Festival di Sanremo e per importanti manifestazioni e rassegne cinematografiche.

Quale Ambasciatore Nazionale UNICEF Italia lo vede coinvolto in iniziative di promozione culturale e sociale, contribuendo a sostenere cause benefiche.

La serata ha offerto un affascinante racconto di una vita, durante il quale Affidato ha condiviso con il pubblico le tappe salienti della sua carriera, le sue ispirazioni e la sua visione dell’arte orafa.

Particolarmente toccante è stato il suo racconto sulle opere realizzate per il Vaticano, a testimonianza di una profonda spiritualità e dedizione.

L’evento ha visto la sua conclusione con una sfilata delle creazioni più significative del Maestro, una collezione di gioielli dal tema: “L’evoluzione del gioiello dall’antica Magna Grecia ai nostri giorni”.

Nel corso della serata sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a personaggi distintisi nel campo della cultura, dello sport e nell’impegno sociale, che hanno avuto parole di apprezzamento per il Maestro, sottolineando l’importanza dell’arte come veicolo di inclusione e dialogo.

Momenti musicali e artistici hanno allietato l’evento, con una performance dal vivo del tenore Aldo Iacopino, il quale cantando “Nessun Dorma” ha creato un’atmosfera suggestiva, esaltando l’intreccio tra le diverse forme d’arte e la maestria orafa di Affidato.

La celebrazione al Teatro Cilea ha reso omaggio a un artista che, attraverso le sue creazioni, continua a portare nel mondo la bellezza e la cultura della Calabria, intrecciando passato e presente in un dialogo artistico senza tempo.

All’evento, che ha visto la partecipazione di numeroso pubblico, erano presenti il Vice Sindaco della città Metropolitana Paolo Brunetti, gli Assessori Giovanni Latella e Carmelo Romeo, oltre alle varie rappresentanze di associazioni presenti sul territorio.

Il Vicesindaco Paolo Brunetti a nome del Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà ha consegnato al maestro orafo una pergamena dove tre l’altro si legge: l’Amministrazione Comunale esprime la più sincera gratitudine al maestro per il suo eccellente contributo che rende onore alla nostra terra.

Un riconoscimento, questo, che condivido con la mia famiglia e tutti i miei collaboratori commenta Michele Affidato ringraziando l’organizzazione e tutti coloro che hanno partecipato e condiviso questo momento artistico che mi porta a un sempre maggiore impegno nel raccontare la mia terra attraverso la mia arte”.