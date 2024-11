Consegnati a Locri i lavori per l’implementazione della sicurezza nelle scuole attraverso un sistema di videosorveglianza

In data odierna sono stati consegnati i lavori dell’intervento denominato “FOREVER – Realizzazione Impianto di Videosorveglianza Edifici scolastici ed aree di pertinenza nel comune di Locri” aggiudicato all’impresa SELCOM SPA .

Erano presenti :

Il Vice sindaco Metropolitano Carmelo Versace

Il Sindaco di Locri Giuseppe Fontana

Il Dirigente della città Metropolitana arch .Giuseppe Mezzatesta

La Prof.ssa Carla Pelaggi, Dirigente I.C. “De Amicis – Maresca” di Locri

Il Prof. Enzo Romeo, Vicepreside Polo Liceale “Zaleuco” di Locri

La ditta Selecom Spa con il suo responsabile Gennaro Raimo

L’architetto direttore dei lavori Carlo Giuseppe Catanzaro

Il Rup Architetto Brianti

Il lavoro, il cui costo complessivo è pari a 371.016,30 euro, per ognuno dei plessi scolastici prevede la realizzazione di sistemi di sicurezza di ultima generazione che impiegheranno sensori antiintrusione evoluti nei punti nevralgici di accesso alle strutture e telecamere HI-TECH.

Verranno installate 160 telecamere totali di cui 94 per gli istituti che riguardano Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado; 66 per gli istituti di superiori di secondo grado.

“Quando c’è la volontà di mettere in campo politiche di prevenzione questi sono i passaggi giusti da fare, afferma il Vice Sindaco Versace, le due amministrazioni, Città Metropolitana ed il Comune di Locri, hanno deciso in maniera sinergica di fare un qualcosa che rappresenta buona prassi politica ed amministrativa e di cui godranno i ragazzi del Comune di Locri e della Locride in generale.

Ringrazio l’Architetto Mezzatesta insieme al suo staff che ha portato avanti questo progetto con una attenzione meticolosa che sempre lo contraddistingue.”

Conclude il Sindaco Giuseppe Fontana affermando : «Con l’intervento odierno e quello del prossimo futuro sul Liceo Classico per 1 milione e mezzo di Euro, si chiude quel cerchio di importanti opere che hanno interessato le scuole superiori di secondo grado di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria che insistono sul territorio cittadino, attraverso la dotazione finanziaria del progetto “FOREVER”.

Ciò dimostra una proficua collaborazione, ma soprattutto un lavoro sinergico costante con la Metrocity reggina, che si continua a dimostrare presente al nostro fianco.

Questa attenzione non può che essere un vanto per la comunità locrese, ma soprattutto soddisfazione per quanto concretizzato fino ad oggi e quanto si andrà a realizzare nel prossimo futuro».