In Calabria dal 25 al 29 novembre la 3° tappa del festival itinerante organizzato da Giffoni

Numerosi gli istituti scolastici del territorio coinvolti. Interessanti occasioni di formazione per i docenti.

Il cinema per contrastare la dispersione scolastica, per stimolare la creatività dei più giovani e per fornire loro gli strumenti utili per comprendere una realtà in continua evoluzione: questi gli obiettivi di School Experience 4, il festival itinerante organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Saranno oltre tremila le alunne e gli alunni di numerosissimi istituti scolastici di ogni ordine e grado, chiamati ad assistere alle proiezioni in programma e a giudicare le tante produzioni in concorso. Numerosissimi anche i docenti coinvolti in attività di formazione.

I film, a cui seguirà il dibattito e la successiva votazione, sono divisi in diverse sezioni; Your Experience, opere realizzate in Italia dagli istituti scolastici o da associazioni culturali, nella sezione Short Experience, realizzati da professionisti italiani e stranieri, selezionati tra oltre 1500 produzioni e Feature Experience dedicata ai lungometraggi. Anche durante la tappa calabra ci saranno due importanti e innovativi lab curati dal team di Giffoni: il primo DIGITAL PROF, interessante opportunità di formazione del corpo docente.

Le scuole secondarie di primo grado faranno parte della sezione Feature Experience+11 e assisteranno alla proiezione de La biciletta di Bartali. Martedì 26, le scuole primarie guarderanno Le avventure di Jim Bottone, mentre alle secondarie di primo grado toccherà Mary e lo spirito di mezzanotte.

Nel pomeriggio della stessa giornata, nell’ambito della sezione Parental Experience, le famiglie potranno assistere gratuitamente alla proiezione de Il ragazzo dai pantaloni rosa. Per i docenti, invece, il pomeriggio sarà Digital prof. Mercoledì 27, la giornata sarà dedicata alle scuole secondarie di secondo grado che, nell’ambito della sezione Feature Experience+14 assisteranno a The Animal Kingdom (primo turno) e Il ragazzo dai pantaloni rosa (secondo turno). Giovedì 28 sarà la volta dei corti per le scuole secondarie di primo grado.

Questi i titoli: Annie Londonderry, Fino al mare, Lights, Mecha Meraki, Monomania, Raggio Verde, The Ray. A seguire la proiezione dei corti della sezione Your Experience+11: Questa non è Roma, La scelta giusta, Tornare a vivere, Le vie d’uscita sono infinite. Per le primarie è prevista la proiezione dei film Short Experience+6: A dragon in name only, Forgiveness, Anime d’inchiostro, Aum, Gugusse, Living in Bubbles, Melody’s Muse, New Friends, Nube, Rescue. Venerdì 29 il gran finale: le scuole secondarie di secondo grado parteciperanno alla sezione Short Experience+14: A piedi nudi, Colonel, Finnish and paranoid dream, Le prix de la gloire, Leggerissima, Tender is the knight.

Per la tappa calabra c’è una grande e importante novità. Per la prima volta, infatti, i bambini delle scuole dell’infanzia a partire dai 3 anni di età, che prenderanno parte alla sezione Short Experience+3, visionando Beaver, Easter Egg, Hug Me, Joule, Melody’s Muse, My turn!, New Friends, Ovo potranno votare e scegliere il loro film vincitore.

In serata il cinema si riempirà di gioia e di sorrisi per l’evento finale che, alla presenza delle autorità locali e delle scuole, insieme al fondatore di Giffoni Claudio Gubitosi, servirà a fare un bilancio dell’esperienza e a proiettare il cortometraggio che sarà realizzato dai giovani partecipanti al progetto con l’ausilio del team della Produzione di Giffoni. School Experience 4 coinvolgerà 18mila studenti, 2629 docenti, rendendo protagonisti oltre 160 plessi scolastici in 14 province e 52 comuni periferici e ultraperiferici.