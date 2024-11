Curinga: nelle scuole primarie la Settimana della Lettura insieme alla scrittrice Sina Mazzei

CURINGA. Nei giorni scorsi, le classi quinte delle scuole primarie di Acconia e Curinga hanno vissuto un incontro speciale con la scrittrice Sina Mazzei, protagonista della Settimana della Lettura. L’autrice, con il suo libro Parole come pesci (Grafichè Edizioni), ha guidato i bambini in un viaggio alla scoperta del potere delle parole, mettendo in luce il loro ruolo nella comunicazione, nell’ascolto e nella crescita.

“Le parole sono come pesci,” ha spiegato Mazzei, “sanno nuotare in acque profonde della mente e aprire spazi che non avremmo mai immaginato.” I bambini, rapiti dalla metafora, hanno esplorato come le parole possano essere usate per esprimere emozioni e creare connessioni tra le persone.

L’incontro ha offerto agli studenti l’opportunità di interagire con l’autrice, ponendo domande sulla scrittura e sull’importanza della lettura. I docenti hanno apprezzato la capacità di Mazzei di trattare temi complessi con sensibilità, rendendo ogni concetto accessibile e interessante.

“La lettura è uno strumento potente,” ha detto la scrittrice, “aiuta a comprendere se stessi e il mondo che ci circonda.” L’incontro, organizzato dalla Dirigente Scolastica Giovanna Bruno, ha stimolato la curiosità dei bambini per la scrittura e l’uso consapevole del linguaggio. Grazie a questa esperienza, gli alunni di Acconia e Curinga hanno scoperto che la lettura può essere un’avventura quotidiana, capace di aprire nuovi mondi. In un’epoca di comunicazione veloce, Mazzei ha ricordato l’importanza di scegliere le parole con cura, per raggiungere le profondità dell’animo umano.

Mazzei, vicepresidente dell’associazione Senza Nodi fondata da Nadia Donato, sodalizio che promuove attività culturali e sociali, ha arricchito l’incontro con la sua esperienza, portando valore a progetti educativi come questo.