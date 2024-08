Da Garineri a Ornella Muti, con Premio Ausonia in 10 anni più di 100 stelle dello spettacolo a Corigliano Rossano

Da Enzo Garinei, l’indimenticabile maestro del teatro, nel 2018 Premio Ausonia D’oro alla carriera con il quale iniziò proprio da quell’anno una proficua collaborazione; a Pupi Avati, tra i più importanti registi del panorama internazionale; da Ornella Muti a Sandra Milo, tra le più note attrici italiane; da Francesco Pannofino, la voce italiana dei divi americani come Denzel Washington e George Clooney a Riccardo Fogli, già frontman e bassista dei Pooh fino a Vinicio Marchioni, David di Donatello 2024 come migliore attore non protagonista per il film C’è ancora domani di Paola Cortellesi.

Sono, questi, solo alcuni dei nomi che hanno impreziosito in questi primi 10 anni (2015 – 2024) il red carpet del Premio Ausonia, l’evento ideato da Antonio Maria D’Amico, che domenica 25, rinnoverà la sua magia.

Artisti, cantanti ed attori, personaggi ed operatori dello spettacolo, intellettuali e uomini e donne del giornalismo.

Sono più di 100 i nomi prestigiosi che il Premio ha portato in questi dieci anni nel territorio, diventando da subito, punto di riferimento nella proposta culturale delle originarie città di Rossano e Corigliano e strumento di promozione dei due centri storici e del complessivo patrimonio artistico cittadino.

Si è partiti dal Piazzale delle armi del Castello Ducale di Corigliano, per fare tappa al Quadrato Compagna e arrivare al Palazzo delle Culture San Bernardino, nel centro storico di Rossano.

Con il patrocinio di Rai Calabria, l’edizione 2024 del Premio sarà ospitata nell’Anfiteatro Maria De Rosis. A condurre la serata sarà l’attore e conduttore radiofonico Andrea Dianetti.

Nel decennale il Premio si è arricchito di nuove finestre ed opportunità: la collaborazione con lo Jonio Music Fest ed il riconoscimento del Premio Ausonia per la categoria musica e quella dell’Ausonia Film Festival, promosso dal C.S.A.S.I. – Centro Sperimentale Arti dello Spettacolo Italiano – Premio Ausonia e finanziato dalla Calabria film Commission, nell’ambito dell’avviso Pubblico Festival 2024 che da ieri (martedì 20) ha preso il via dalla Cittadella Fortificata Bizantina di Cariati, tra i Marcatori Identitari della Calabria, con la visione dei cortometraggi in collaborazione con Aqua Film Festival.

Pier Maria Cecchini, attore (2015). Valerio Morigi, attore (2016). Michela Andreozzi, attrice; Otello Profazio, cantautore; Giuseppe Marasco, Calabria Sona; Davide Fasano, attore; Luigi Di Gianni documentarista e regista (2017). Enzo Garinei, attore; Rocco Abate, compositore; Federico Veltri, tenore; Donata Marrazzo, giornalista; Marco Simeoli, attore, regista, autore; Milena Miconi, attrice (2018). Cataldo Calabretta, avvocato – giornalista; Francesca Nunzi, attrice; Mino Reitano, cantautore, premio alla memoria; Felice Pagano, cantante, premio alla memoria; Francesco Lappano, attore-ballerino; Antonio Grosso, artista musicale; Alfonso Samengo, giornalista televisivo; Salvatore Garbato, make up artist; Anna Celestino, Hair Stylist; Raffaella Salamina, giornalista; Fabio Zumpano, wedding planner – esperto di moda (2019).

Pupi Avati, regista; Francesco Pannofino, doppiatore, attore; Angelo Longoni, regista; Grazia Scuccimarra, scrittrice; Grazia Scuccimarra, scrittrice e attrice teatro; Alessio Praticò, attore; Maria Leitner, giornalista; Francesco Castiglione, attore; Liliana Fiorelli, attrice; Riccardo Fogli, cantautore; Gianluca Gargano, regista – produttore cinematografico (2020).

Paola Tiziana Cruciani, attrice teatrale; Marzia Roncacci, giornalista; Alessandro Cosentini, attore; Fabio Troiano, attore; Ornella Muti, attrice; Leo Gassmann, cantautore; Sandra Milo, attrice; Caterina Ceraudo, chef; Giuseppe Fata, designer; Karen Sarlo, giornalista (2021)

Gianludovico De Martino, Ambasciatore; Camilla Thompson, scultrice; Sebastiano Somma, attore; Vinicio Marchioni, attore; Loredana Cannata, attrice; Paolo Iabichino detto Iabicus, scrittore pubblicitario; Francesca Tocca, ballerina; Carmine Abate, scrittore; Lella Golfo, giornalista e politica; Silvia Vaccarezza, giornalista; Gino Caudai, produttore teatrale; Chiara Sbarigia, sezione audiovisivo; Isabell Russinova, attrice e presentatrice; Luca Attadia, attore; Simone Montedoro, attore (2022).

Per la sezione Teatro Anna Teresa Rossini, per la Moda la Maison Celestino, per il Cinema-Fiction, Fabio Fuoco, per la Musica, Mariella Nava, alla carriera Maria Rosaria Omaggio e Carmela Pace, presidente nazionale di Unicef Italia per la Solidarietà. Il registra Andrea Belcastro ha ricevuto il premio speciale Ausonia film festival-Radici per il suo lavoro Le lampare. Marco Elba, il miglior giovane emergente (2023).