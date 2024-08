Da Vakarici un appello per sostenere il Cosenza Calcio nella nuova campagna abbonamenti

Un grande territorio dimostra unione e coesione anche se sa abbracciare i valori dello sport.

In un momento storico caratterizzato da una grande e storica crisi economica, sostenere la propria squadra del cuore, quella che porta alto il nome della provincia nel resto del Paese, non è solo un gesto giusto ma anche gratificante.

Il prossimo campionato di Calcio di Serie B è ormai alle porte e il Cosenza ha bisogno di ognuno di noi.

Arriva dal Salotto Diffuso di Vakarici e dal sindaco Antonio Pomillo un appello a tutti i cittadini, agli sportivi amanti del calcio dell’Arberia ad aderire alla Campagna Abbonamenti dei Rossoblù per la stagione 2024/2025.

È fondamentale dice il Primo Cittadino che, come comunità, dimostriamo il nostro sostegno al Cosenza. Da sempre il calcio, alle nostre latitudini, rappresenta non solo uno sport, ma anche un importante fattore di aggregazione sociale e di identità territoriale.

Ogni abbonamento è da considerarsi un gesto concreto di vicinanza e supporto a quella che, di fatto, è la squadra che porta con se l’identità e la pluralità del grande territorio provinciale.

Nonostante le ultime sette stagioni entusiasmanti in Serie B e nonostante un bacino sportivo di quasi 700 mila abitanti, il Cosenza ad oggi rimane una delle squadre dell’intero girone con il numero più basso di sottoscrizioni per la programmazione della nuova stazione.

Da qui l’iniziativa del Sindaco di mobilitare il più ampio numero di tifosi e di garantire una presenza significativa sugli spalti per tutta la durata della Stagione in modo da sostenere la società guidata dal Presidente Eugenio Guarascio a centrare un obiettivo storico come la Promozione in Serie A.

Invito tutti i nostri concittadini conclude Antonio Pomillo a unirsi in questo sforzo collettivo per sostenere i Lupi e a mostrare orgoglio e passione per i colori della maglia. Forza Cosenza!