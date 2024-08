Dal 22 al 30 agosto si terrà ad Acri la rassegna “La piazza e il libro. Poesia, politica, romanzo, fiaba”

Un teatro “naturale”, una agorà come nella tradizione spazio architettonico e antropologico, luogo della condivisione sociale, del commercio, della politica.

Piazza “Marconi” o “dei frutti” come viene oggi ricordata dalle e dagli acresi, oggi ripensata attraverso un restiling, che ne ha rinnovato l’immagine e ampliato la destinazione d’uso, ambisce a ritornare il fulcro della vitalità cittadina.

Popolata al mattino da agricoltori e avventori ortofrutticoli che, come nella tradizione, offrono alla popolazione genuini frutti della terra, alla sera diventerà salotto culturale abitato da La piazza e il libro. Poesia, politica, romanzo, fiaba, rassegna pensata e realizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Acri e la Fondazione “Vincenzo Padula”.

Dal 22 al 30 agosto 2024 si alterneranno in questo luogo suggestivo incontri pensati per mettere in comunicazione, creare un cortocircuito tra luoghi e pensieri, memorie e prospettive, parole e azioni.

Su argomenti depositati in alcuni libri di recente pubblicazione si confronteranno le donne e gli uomini che popolano la cultura, il pensiero l’operosità della città.