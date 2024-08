Simona Loizzo “Finalmente la calabrese Franca Melfi opera in Calabria, il suo talento sarà utile alla nostra sanità “

Franca Melfi, originaria di Oriolo Calabro, punto fondamentale di riferimento e tutor europeo per la Chirurgia robotica, lascia il centro specialistico di Pisa per concludere la sua brillante carriera all’Ospedale Annunziata di Cosenza e soprattutto per insegnare all’Università della Calabria ad Arcavacata.

Auguro buon lavoro all’illustre collega, la nostra chirurgia è gia in motivato fermento per condividere importanti risultati con la specialista di chirurgia toracica e con chi è chiamata a formare i nuovi professionisti calabresi del futuro.

Il suo talento e l’esperienza internazionale saranno molto utili alla Calabria del presente.

Simona Loizzo

Deputato Lega Salvini Premier