Dicembre ricco di eventi con l’Officina dell’Arte, domenica si parte con la PFM

Un dicembre ricco di eventi targato Officina dell’Arte.

Quattro grandi live con big del panorama nazionale ed internazionale, saranno le chicche dell’ultimo mese dell’anno per l’attore e direttore artistico Peppe Piromalli che porta nella massima culla dell’arte reggina, la PFM, gruppo musicale rock progressivo italiano formato nel 1971.

Domenica prossima (1 Dicembre) al teatro “Francesco Cilea”, la Premiata Forneria Marconi farà scatenare il pubblico con uno spettacolo per celebrare il fortunato sodalizio con il cantautore genovese De Andrè. Reggio Calabria sarà avvolta da quell’abbraccio tra il rock e la poesia, grazie ad una scaletta originale nella quale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band.

“PFM canta De André – Anniversary” avrà sul palco una formazione spettacolare, con due ospiti d’eccezione: Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

Il 19 Dicembre, sarà la volta dello straordinario concerto di Natale firmato da “Incanto Quartet” e Orchestra Conservatorio Cilea.

Rossella Ruini,Laura Celletti, Francesca Romana Tiddi e Claudia Coticelli sono quattro soprani di formazione classica ed evoluzione pop-crossover innamorate della bella musica tout court e in ogni loro live, ripropongono le più belle melodie di tutti i tempi, accuratamente selezionate e riarmonizzate.

Per il pubblico delle grandi occasioni, si prospetta una serata dove si incontreranno suggestive sonorità pop marcate da un mix di talento, studio, fascino e professionalità.



Il 20 Dicembre per la prima volta in riva allo Stretto, l’istrionico Stefano Fresi con “Dioggene”, spettacolo scritto e diretto da Giacomo Battiato, diviso in tre quadri che ruotano intorno ad un unico personaggio, un attore famoso dal nome Nemesio Rea.

Il noto attore romano, protagonista della serie TV “Kostas” tratta dai romanzi di Petros Markaris, nelle tre storie, affronterà un tema fondamentale: l’uomo di fronte all’odio, alla violenza in tutte le sue forme ma anche, il bisogno di bellezza e di amore.

Stefano Fresi è un gigante sulla scena e in questo imperdibile spettacolo, ribadirà la meraviglia del mondo e della vita.

A chiudere l’anno targato ODA, ci penseranno il 21 Dicembre, “The Bronx Gospel Group“, artisti eccellenti apprezzati in tutto il mondo per la loro formula spiritual gospel-pop innovativa e mai scontata.

E’ un concerto che conferma appieno la bontà e le preziose doti interpretative di ogni singolo cantante e regalerà ad ogni spettatore, brano dopo brano, l’autentica bellezza della musica.



“Quattro eventi da non perdere e adatti per tutti, adulti, giovani, bambini, famiglie. Sarà un mese ricco di emozioni, sorrisi, musica, prosa e straordinari artisti che non vedono l’ora di abbracciare e confrontarsi con i reggini conclude il direttore dell’Oda, Peppe Piromalli.