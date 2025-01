Domenica di sport a Diamante: il calcio a 5 femminile protagonista

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio: domenica 26 gennaio 2025, alle ore 15:00, presso la palestra dell’IISS Diamante, si terrà la 6ª giornata del Campionato Femminile di Serie C, Girone A.

In campo l’ASD Diamante, squadra di casa, che sfiderà il Pianette, in un incontro che si preannuncia ricco di emozioni e competitività.

La gara si svolgerà nella suggestiva Località Praino, in via Panoramica a Diamante, e rappresenta un’occasione per tifare le atlete locali e vivere un pomeriggio di sport e passione.

L’organizzazione dell’evento è supportata da diverse realtà del territorio.

Un invito rivolto a tutti: venite a sostenere il calcio femminile e a vivere l’entusiasmo di una grande giornata di sport!