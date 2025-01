Santa Maria del Cedro celebra il Giorno della Memoria: un film per riflettere su Shoah e odio

In occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, la Biblioteca Comunale “Torre Nocito” di Santa Maria del Cedro organizza un evento dedicato alla riflessione sulla Shoah, la guerra e il razzismo. Alle ore 15:30, verrà proiettato il film “Un sacchetto di biglie”, pellicola che racconta una storia di speranza e resilienza ambientata durante il periodo delle persecuzioni naziste.

L’iniziativa, pensata per coinvolgere bambini e ragazzi, vuole sottolineare l’importanza di ricordare gli orrori del passato per evitare che l’odio si ripeta. Il messaggio è chiaro: riflettere su questi temi è fondamentale per costruire un futuro di pace e rispetto.