“Europa in classe”, online secondo episodio della rubrica dell’eurodeputata Giusi Princi

È online il secondo episodio di “Europa in classe”, rubrica settimanale voluta dall’eurodeputata Giusi Princi per far conoscere le istituzioni europee attraverso brevi video pubblicati sui suoi canali social.

Un progetto, animato dal motto “La conoscenza è il primo passo per fare la differenza”, che ha già coinvolto molti giovani e numerose scuole in Calabria.

“Sono davvero felice che tantissimi istituti abbiano aderito al progetto ‘Europa in classe’”, afferma Giusi Princi.

“Molte scuole prosegue mi hanno già fatto pervenire foto, video e testimonianze delle attività svolte nell’ambito del progetto. È una grande emozione vedere tanti giovani incuriositi che si avvicinano alle istituzioni europee grazie alla mia rubrica.

Infatti, ho fortemente voluto ‘Europa in classe’ spiega l’eurodeputata per far fronte alla disaffezione dei cittadini alla politica, spesso causata proprio da una percezione di distanza e dalla scarsa conoscenza del funzionamento delle istituzioni.

Con questa rubrica aggiunge, voglio avvicinare tutti all’Unione Europea e a ciò che rappresenta”.

Al centro del secondo episodio, le principali istituzioni dell’UE: un viaggio alla scoperta dei tre pilastri che lavorano insieme per dare forma alle leggi e alle politiche europee, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione.