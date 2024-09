“Fondazione Città Solidale Onlus”, il presidente Filippo Mancuso commenta i 25 anni di attività

“Rivolgo il mio sincero augurio per i venticinque anni di attività alla ‘Fondazione Città Solidale’ guidata da padre Piero Puglisi.

La Fondazione in questi anni è riuscita a dare risposte efficaci ai bisogni sempre emergenti diventando un punto di riferimento per anziani soli, donne in difficoltà e persone con disabilità”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso in occasione dei venticinque anni di attività della “Fondazione Città Solidale” guidato da padre Pietro Puglisi.

“L’ente di don Pietro Puglisi ha aggiunto il presidente Mancuso a cui siamo grati per l’azione solidaristica che svolge quotidianamente, è diventata una realtà consolidata e indispensabile nel fronteggiare il fenomeno multidimensionale della povertà e del disagio sociale”.

“Sono certo conclude Mancuso che la ‘Fondazione Città Solidale’ riuscirà a portare avanti ulteriori nuovi progetti e iniziative per creare sinergie tra pubblico e privato”.