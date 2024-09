Gioielli, tradizione e solidarietà “il Premio Arbëria incanta al Castello Ducale”

Si è conclusa con grande successo la quarta edizione del Premio Arbëria, organizzata dal Lions Club Arbëria presso il suggestivo Castello Ducale.

L’evento ha premiato eccellenze del territorio e celebrato la cultura arbereshe con una serata ricca di emozioni e iniziative di solidarietà.

Durante la serata, il prestigioso Premio Arbëria è stato conferito a Pasqualina Gigliotti per il suo straordinario impegno nel settore imprenditoriale della moda.

L’imprenditrice, visibilmente emozionata, è stata protagonista di uno storytelling che ha ricostruito le tappe principali del suo percorso professionale, ispirando il pubblico presente.

Un altro momento di grande rilievo è stato il conferimento del Melvin Jones a Gerardo Sacco, rinomato artigiano e orafo di fama internazionale, in riconoscimento alla sua carriera straordinaria.

Sacco ha presentato una delle sue opere più significative, una splendida collana, che è stata messa in riffa alla fine della serata.

Il ricavato è stato destinato in beneficenza, rafforzando ulteriormente lo spirito di solidarietà che caratterizza il Lions Club.

Tra i momenti più attesi, la sfilata di costumi arbëreshë accompagnata dai gioielli di Gerardo Sacco, che ha celebrato le tradizioni e la cultura del popolo arbëreshë, in perfetta armonia con l’obiettivo dell’associazione di promuovere e valorizzare l’eredità culturale del territorio.

Nel suo discorso, il presidente del Lions Club Arbëria, Giuseppe Amoroso, ha sottolineato l’importanza del Lions Club come club “speciality”, evidenziando come l’associazione non solo si impegni a servire il territorio attraverso opere umanitarie, ma miri anche a valorizzare le tradizioni e i costumi del mondo arbëreshë.

«Quest’anno abbiamo deciso, scommettendo su noi stessi, di innalzare il livello di visibilità dell’evento portando l’Arbëria nella Sibaritide», ha dichiarato Amoroso, ribadendo il legame profondo tra cultura e solidarietà.

La serata ha visto la partecipazione di numerose autorità, tra cui l’assessore regionale alle minoranze linguistiche Gianluca Gallo, la presidente della Terza Commissione Sanità Pasqualina Straface, il vicesindaco di Corigliano Rossano Giovanni Pistoia e l’assessore al turismo Costantino Argentino. Presenti anche i sindaci di San Giorgio Albanese, Vaccarizzo, Santa Sofia D’Epiro, Lungro, Spezzano Albanese, Frascineto e Carfizzi.

Imponente la presenza lionistica, con figure di rilievo come il governatore Tommaso Di Napoli, cha ha voluto esserci, collegato telefonicamente, nonostante impegni istituzionali precedentemente assunti; il past governatore del distretto 108Y Pasquale Bruscino; il primo vicegovernatore Pino Naim; i responsabili distrettuali GTL Rodolfo Trotta e Gianfranco Ucci, e la presidente della 9ª circoscrizione Giovanna Gamba. I lavori sono stati coordinati dalla giornalista Eliana Godino.

Grazie alla dedizione del Lions Club Arbëria, l’evento ha saputo unire tradizione, arte e beneficenza, rafforzando ancora una volta il suo impegno al servizio della comunità locale e internazionale.

L’obiettivo è raggiungere il risultato di 1,5 milioni di persone, non ancora raggiunto, in tutto il mondo.

I Lions continuano a essere protagonisti nella lotta contro il cambiamento climatico, il cancro infantile, opere umanitarie, diabete, ambiente, fame, giovani, assistenza in caso di disastri, sostegno alla cecità.