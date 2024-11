Gran Premio di Calabrese Eccellente conferito al neo 80enne scienziato Armando Verdiglione dall’Università delle Generazioni

Come preannunciato nello scorso mese di ottobre, l’Università delle Generazioni ha inteso festeggiare gli ottanta anni dello scienziato Armando Verdiglione, nato a Caulonia il 30 novembre 1944, conferendogli il “Gran Premio di Calabrese Eccellente” e invitando il sindaco Francesco Cagliuso a voler fare una manifestazione pubblica in onore del suo più illustre concittadino.

A tale invito si è unito l’eminente prof. Giuseppe Nisticò, scienziato egli stesso, docente e farmacologo di fama mondiale, ex Presidente della Regione Calabria, già Senatore della Repubblica, Sottosegretario di Stato, Deputato Europeo, Pro Rettore Universitario, ideatore della Fondazione “Renato Dulbecco”, Direttore Generale della Fondazione “Rita Levi-Montalcini”, prolifero scrittore scientifico, con molteplici onorificenze italiane ed estere.

Ed ecco i principali meriti e le esemplari motivazioni per cui al prof. Armando Verdiglione è stato assegnato tale ambìto e prestigioso riconoscimento:

Per avere serbato, della Calabria, il mito e l’onore

Per avere pubblicato nel mondo intero oltre cento libri e un migliaio di saggi di portata immensa per la scienza, per la cultura e per l’arte

Per avere dato una tribuna planetaria a scienziati, artisti, scrittori, intellettuali

Per avere promosso lo scambio intellettuale, internazionale e intersettoriale e la diffusione dei valori della Calabria, dell’Italia e dell’Europa

Per avere organizzato congressi scientifici, culturali, artistici d’impatto mondiale in diversi continenti – Per avere inventato la cifrematica, scienza della vita

Per avere fondato la casa editrice Spirali con un catalogo di libri ormai classici

Per avere fondato la “Università internazionale del secondo rinascimento” e la “Università della cifrematica”.

L’Università delle Generazioni si augura che possa sorgere un “Centro Studi Armando Verdiglione” proprio in Caulonia, pure per meglio valorizzare l’intera area dove sono nate altre grandi genialità come Tommaso Campanella a Stilo o espressioni di illuminata spiritualità come i Monaci del Monte Athos a Bivongi, fratel Cosimo alla Madonna dello Scoglio, i vari eremi disseminati in questo territorio della Locride e delle confinanti Serre.

Caulonia così può diventare nel tempo afferma il promotore Domenico Lanciano un centro internazionale capace di attrarre non soltanto i più illustri personaggi di alto livello scientifico ed accademico ma anche turismo di qualità per fare aumentare il prestigio non soltanto della città e del territorio ma anche dell’intera Calabria la quale con la Prima Italia e la Magna Grecia ha contribuito a migliorare i destini del mondo.

Il Presidente Nisticò sarà sicuramente a fianco di chi realizzerà tutto ciò.