Il Consiglio Comunale di Cittanova ha proceduto all’elezione delle Commissioni Consiliari Permanenti

Il Consiglio Comunale di Cittanova, riunito in seduta straordinaria lo scorso 27 novembre, ha proceduto all’elezione delle Commissioni Consiliari Permanenti dotandosi, in linea con gli obiettivi amministrativi, di importanti strumenti di confronto, proposta e sintesi politica.

Questa la composizione dei tre organismi collegiali a seguito del percorso elettivo:

I^ Commissione “Affari generali e istituzionali, risorse finanziarie, organizzazione e servizi comunali”: Caminiti,

Sgambetterra, Iamundo; Ladelfa, Sergi.

II^ Commissione “Assetto del Territorio, sviluppo economico e tutela ambientale”: Sgambetterra, Sirianni, Morabito; Bovalino, Cannatà.

III^ Commissione “Attività di promozione, servizi sociali, educativi e sportivi”: Guerrisi, Morano, Iamundo; Sergi, Ladelfa.

«Concludiamo positivamente e in tempi brevi il percorso di strutturazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio hanno sottolineato il Sindaco avv. Domenico Antico e il Presidente del Consiglio dott. Francesco Rao in linea con gli indirizzi statutari e consapevoli dell’importanza del confronto costante e concreto tra maggioranza e opposizione per il migliore funzionamento dei lavori d’aula.

Gli strumenti di confronto e proposta sono il sale della democrazia e, proprio per questo, puntiamo sul loro pieno funzionamento come ulteriore occasione per la rinascita complessiva di Cittanova».

Il Consiglio ha successivamente proceduto ad approvare tutti i punti previsti dall’Ordine del Giorno previo ampio confronto.