Il 30 novembre a Palmi il reading di sensibilizzazione “Donne, Diritti, Libertà”

Il 30 novembre 2024, alle 16:30, si terrà a Palmi il reading di sensibilizzazione “Donne, Diritti, Libertà”, in

occasione dei 16 giorni di attivismo promossi ogni anno da UN Women con l’obiettivo di richiamare le

Istituzioni, la politica, gli attivisti, sul tema della tutela e della promozione dei diritti delle donne e per la lotta

contro ogni forma di discriminazione e violenza di genere.

L’evento, organizzato dal Circolo PD di Palmi, con il supporto della Conferenza delle Donne Democratiche

dell’area metropolitana di Reggio Calabria, si svolgerà simbolicamente presso la Panchina Rossa in piazza I

Maggio e sarà un momento di condivisione, di ascolto e partecipazione.

Scegliendo di realizzare l’evento in piazza, il Circolo PD ha inteso mettere in atto quanto indicato dal nuovo

Direttivo, la necessità di ri-costruire un rapporto con l’intera comunità palmese, sostenendo al contempo un

percorso di partecipazione di tutti i cittadini e, in particolare, di tutte le donne democratiche alla vita sociale

e politica.

IL DIRETTIVO

Circolo PD Palmi