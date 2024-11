Pensioni, Fava (Inps) “iniziare a pensare alla pensione da giovani”

“Per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale puntiamo sui giovani, sono loro che rappresentano il futuro del Paese ed è con loro che l’INPS deve dialogare e deve portare a bordo. Per questo abbiamo lanciato il primo podcast sull’educazione previdenziale realizzato con il Ministero dell’Istruzione che dalla settimana scorsa è stato distribuito in tutte le scuole secondarie di secondo grado e rappresenta la base per un’ora di informazione sulla previdenza”.

Lo ha affermato ieri a Verona il presidente dell’INPS Gabriele Fava dove a Job Orienta, assieme al Ministro dell’Istruzione e del Merito, ha lanciato il primo podcast.

Nell’ambito della VII edizione del “Mese dell’educazione finanziaria”, i docenti svilupperanno una lezione di un’ora sull’educazione alla previdenza promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’INPS.

Per parlare ai giovani studenti di educazione previdenziale, MIM e INPS hanno realizzato un podcast che può essere utilizzato dai docenti quale strumento di approfondimento sui temi legati al sistema previdenziale pubblico, finalizzato ad accrescere nei giovani le conoscenze necessarie per comprendere i principi fondamentali del sistema previdenziale e come questi possano influire sulla loro vita futura.

L’evento ha offerto anche l’occasione ai ragazzi di apprendere i diversi temi legati alla pensione partecipando al gioco previdenziale realizzato dalla Direzione centrale Comunicazione dell’INPS.

Nel podcast, realizzato negli studi di Voice Book Radio il Ministro Giuseppe Valditara, il presidente dell’INPS Gabriele Fava e il Direttore centrale Pensioni dell’Istituto Vito La Monica, spiegano l’importanza di aderire da subito al sistema previdenziale.

Con il sistema contributivo puro è fondamentale, infatti, cominciare a pagare i contributi sin dai primi passi nel mondo del lavoro.

A Job Orienta il presidente dell’INPS poi ha incontrato i giovani studenti nello stand dell’Istituto parlando loro dell’importanza “di iniziare a pensare alla pensione da subito, sin dai primi passi nel mondo del lavoro”.

“Con questa iniziativa prende il via il grande progetto di informazione ed educazione previdenziale verso i giovani che rappresenta una delle linee guida dei prossimi anni. È un’occasione importante per avvicinare i giovani alla previdenza sociale. L’obiettivo è fargli comprendere come ogni scelta lavorativa incida sul loro futuro e sulla pensione che devono cominciare a costruire da subito. La previdenza non è un tema lontano, ma un diritto e una responsabilità da perseguire giorno dopo giorno”, conclude il Presidente dell’INPS Gabriele Fava.