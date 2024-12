Gruppo Red su elezione Nausica Sbarra alla guida della Cisl Reggio Calabria

Apprendiamo con gioia e soddisfazione dell’elezione di Nausica Sbarra alla guida della Segreteria Generale della CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria e riteniamo necessario potenziare e mantenere un proficuo confronto con l’importante realtà sindacale che rappresenta nell’esclusivo interesse della nostra città.

Queste le dichiarazioni dei Consiglieri Comunali del Gruppo R.E.D. Carmelo Versace, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’Avv Antonino Castorina ed il Capogruppo Filippo Burrone.

Il gruppo politico R.E.D ritiene prioritario lavorare in sinergia con le realtà sindacali per promuovere e rilanciare politiche attive sul tema del lavoro, della sanità e verso le nuove generazioni con l’obiettivo di creare prospettive e certezze che in sinergia con i vari enti locali possano concretizzarsi a Reggio Calabria.