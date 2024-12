Franca Crudo e l’impegno per la cultura e le tradizioni calabresi: premiata con il riconoscimento CapoSperone

ZUNGRI – Sabato sera, Franca Crudo, presidente dell’associazione Asfalantea, è stata insignita del prestigioso premio CapoSperone, un riconoscimento che celebra l’impegno e la dedizione verso la promozione culturale e territoriale. Alla guida di Asfalantea, Crudo ha saputo valorizzare le tradizioni locali di Zungri, un borgo calabrese immerso nella storia e nella natura, situato sulle colline del Poro, non lontano dalla celebre Costa degli Dei.

L’associazione, con sede nella contrada Raìsina, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera immergersi nella cultura contadina. Tra le iniziative più amate, spiccano le “Giornate del Pane”, un’esperienza immersiva che riporta in vita le antiche tecniche di panificazione tramandate dalle generazioni passate. Durante queste giornate, i partecipanti possono seguire l’intero processo di lavorazione del pane, dalla preparazione dell’impasto con lievito madre fino alla cottura nei tradizionali forni a legna. Il tutto accompagnato da degustazioni di prodotti tipici locali, come l’aglio di Papaglionti e farine macinate a pietra.

Ma l’attività di Asfalantea non si limita alla gastronomia. L’associazione promuove anche percorsi culturali ed esperienziali che includono escursioni alle Grotte Rupestri di Zungri, un sito archeologico unico nel suo genere, e visite al Museo della Civiltà Contadina. Questo approccio sinergico tra turismo, cultura e tradizione ha trasformato Zungri in una meta ambita, attirando visitatori da tutto il mondo e consolidando il ruolo dell’associazione come custode del patrimonio locale.

Una visione per il turismo tutto l’anno

Franca Crudo si è distinta anche per la sua capacità di creare una rete di collaborazioni che coinvolge enti locali, imprese e comunità. L’obiettivo è quello di rendere il turismo a Zungri un’esperienza fruibile tutto l’anno, puntando su eventi, accoglienza diffusa e informazione. Recentemente, Crudo ha sottolineato l’importanza di strutture adeguate, come infopoint e servizi di ospitalità, per garantire un’accoglienza ottimale ai visitatori.

La cerimonia del premio CapoSperone è stata un’occasione per celebrare non solo il successo personale della presidente, ma anche il lavoro collettivo dell’associazione Asfalantea. Questo riconoscimento si aggiunge agli altri tributi ricevuti, tra cui l’apprezzamento per il recupero di prodotti locali come il grano “rosia” e il profumo ricavato dalla ginestra, simboli di un legame profondo con la terra e le sue risorse.

Franca Crudo rappresenta oggi una figura simbolo per chi crede nella capacità delle tradizioni di raccontare il futuro, dimostrando come l’amore per la propria terra possa trasformarsi in un volano di sviluppo culturale ed economico per l’intera comunità.