Guerre a mafie raccontate ai più piccoli, riconoscimenti nazionali per la casa editrice calabrese Coccole Books

Raccontare ai bambini il volto brutto della prepotenza, le conseguenze atroci e tristi delle guerre e delle mafie?

Può sembrare spesso un’impresa ardua, solo per gli adulti. Per fortuna c’è chi, come la Casa Editrice calabrese ed indipendente Coccole Books, sa dosare parole gentili, fantasia e colori per rispondere a tutte le curiosità dei più piccoli.

E sa farlo anche molto bene, tanto da fare il pieno di nuovi ed ambiti riconoscimenti nazionali: TESTIMONI DI CORAGGIO di Daniela Valente ha conquistato il premio speciale nell’ambito del 5° concorso nazionale letterario Artisti per Peppino Impastato (Taranto); LA BALLATA DEI GIGANTI, di Anna Lavatelli e Nicolò Mingolini è salita sul podio del prestigioso Premio Letterario Anna Osti promosso dalla Biblioteca comunale di Costa di Rovigo.

STORICO IMPEGNO DI PROMOZIONE DAL BASSO DI LETTURA E CULTURA

Ad esprimere soddisfazione per questi importanti risultati che impreziosiscono il percorso ventennale della casa editrice di Belvedere Marittimo specializzata in libri e letteratura per l’infanzia, sono Ilario Giuliano e Daniela Valente, instancabili nel loro impegno nella promozione dal basso della cultura della lettura, attraverso iniziative rivolte soprattutto alle scuole, come le Olimpiadi del Libro.

“C’erano al mondo due brutti giganti che si credevano molto importanti…”.

Inizia così questa simpatica filastrocca che narra di due giganti gemelli robusti e forzuti che menano colpi a destra e a manca. Il loro motto è: usa la forza e avrai ragione! Tutti scappano al loro arrivo per paura di prendere botte e legnate.

Il paese non sa come liberarsi dei due prepotenti, finché una bambina prende una mela la dipinge d’oro e scrive sopra: la prenda l’uomo più forte e potente che c’è e gliela posa davanti. La storia finirà bene, non senza ricordare a tutti che per sconfiggere i prepotenti è meglio usare il cervello.

Il Premio ottenuto da La Ballata dei Giganti nell’ambito della categoria Albi illustrati è ispirato e dedicato ad Anna Osti, insegnante illustre che ha dedicato la sua vita all’educazione, decidendo poi di dare in eredità la sua casa perché ne diventasse una scuola materna per i bambini del paese.

Da Portella Della Ginestra a Salvatore Carnevale, da Serafina Battaglia a Peppino Impastato, da Piersanti Mattarella a Pio la Torre, da Carlo Alberto dalla Chiesa a Giuseppe Fava, da Graziella Campagna a Rosario Livatino, da Libero Grassi a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, da Rita Atria a Don Pino Puglisi, da Don Peppe Diana a Lea Garofalo. – Sono, queste, le vittime di mafia raccontate attraverso le pagine di TESTIMONI DI CORAGGIO.

Si può morire di mafia per tante ragioni: perchè sei parente di un uomo d’onore, perchè́ sei un giornalista, un sacerdote, un politico o un magistrato che fa fino in fondo il suo mestiere, perchè́ sei un uomo o una donna che è leale verso la comunità o lo Stato.

Si può morire perchè sei un imprenditore che decide di non cedere a una spirale economica irreversibile, oppure perchè sei un pentito o un testimone di giustizia, che sceglie di raccontare i reati che ha commesso o quelli a cui ha assistito.

Si può essere anche una vittima innocente, caduta sotto i colpi di guerre altrui, perché si trova al momento sbagliato nel posto sbagliato.