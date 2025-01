Il console Generale USA a Napoli incontra Prefetto di Catanzaro per rafforzare la lotta alla criminalità organizzata

La Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, ha incontrato oggi il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, per discutere di come intensificare la collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata.

NOTA INTEGRALE

In data odierna, il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, in occasione del viaggio organizzato in Calabria, ha fatto visita al Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno presenziato anche Dirigenti americani della DEA, in un disteso clima di fattiva collaborazione, è stata condivisa la necessità di continuare il percorso di sinergica collaborazione nella lotta al contrasto della criminalità organizzata, proprio in considerazione della transnazionalità dell’operato delle associazioni mafiose.

All’incontro, avvenuto alla presenza del Sottosegretario On. Wanda Ferro e dei Vertici delle Forze dell’Ordine provinciali, è stato ulteriormente suggellato l’impegno comune e corale di fare squadra per garantire una migliore vivibilità del territorio, debellando ogni forma di ingerenza del malaffare.

Catanzaro, 31 gennaio 2025