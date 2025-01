Il Liceo “T. Gullì” di Reggio Calabria apre le sue porte per l’Open Day del 25 gennaio

Il Liceo “T. Gullì” è pronto ad accogliere famiglie e studenti in occasione dell’Open Day che si svolgerà il 25 gennaio presso la sua Sede Centrale.

Un evento imperdibile per tutti coloro che desiderano scoprire l’offerta formativa di una scuola che rappresenta la storia della nostra città, il cui curriculum è, però, in continua evoluzione, con spazi moderni, laboratori scientifici attrezzati e aule dinamiche che favoriscono l’apprendimento attivo e collaborativo.

Il Liceo “T. Gullì” offre un’ampia e variegata offerta formativa: il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Scienze Umane opz. Economico-Sociale, il Liceo Linguistico, il Liceo musicale ed il nuovo Liceo del Made in Italy.

Quest’ultimo rappresenta una delle due grandi novità introdotte a partire dal prossimo anno scolastico: un nuovo percorso che integra discipline economiche e giuridiche a quelle matematiche, fisiche e naturali.

Gli studenti potranno esplorare il ricco panorama storico, geografico e culturale del nostro Paese, acquisendo competenze specifiche per la gestione d’impresa, le strategie di mercato e i processi produttivi.

Un’opportunità unica per prepararsi alle sfide imprenditoriali del futuro, combinando teoria e pratica in un approccio educativo multidisciplinare.

La seconda novità riguarda, invece, il Liceo Scienze Umane Opzione Economico Sociale, che amplia la sua offerta linguistica, consentendo agli studenti di scegliere, come seconda lingua straniera, tra lo spagnolo ed il francese. Questo ampliamento riflette l’impegno del liceo nel rispondere alle esigenze di un mondo sempre più globalizzato.

Ad arricchire ulteriormente la proposta formativa del Liceo Gullì, ci sono i numerosi progetti che mirano a potenziare le abilità di base e a mettere in luce le eccellenze, grazie a stimolanti attività extracurricolari e scambi internazionali, in un ambiente stimolante e inclusivo.

Durante l’Open Day, le famiglie e gli studenti potranno vivere un’esperienza interattiva, esplorando i numerosi laboratori disciplinari, tra cui Scienze Umane, Lingue Straniere, Strumento Musicale, Scienze Motorie, Latino, Arte, Teatro, Marketing Digitale, STEM, Scienze Naturali, Filosofia e Debate.

Insegnanti e studenti saranno a disposizione per rispondere a domande e guidare i partecipanti in un percorso di scoperta delle numerose proposte educative.

Il Liceo “T. Gullì” si conferma un luogo dove la passione per l’apprendimento e l’innovazione si incontrano, offrendo un ambiente ricco di opportunità, e il suo Open Day è la giusta occasione per conoscere da vicino una realtà scolastica che da sempre si distingue per qualità, serietà e dedizione all’istruzione.

Il 1° febbraio sarà possibile, inoltre, dalle 15 alle 19, visitare la sede Marconi dell’Istituto e approfondire l’offerta formativa del Liceo Linguistico.