Il nuovo brand identitario della Città Metropolitana farà il suo esordio ad Artigiano in fiera

C’è il richiamo al mare, al sole, ai frutti della terra. C’è una costruzione narrativa che ruota intorno all’identità di un territorio ed alla storia del suo popolo.

C’è il claim “Anima Autentica” per descrivere l’affascinante intimità di una comunità così variegata e complessa, che vuole raccontarsi e farsi conoscere come un’unica anima metropolitana.

Il nuovo brand territoriale della Città Metropolitana, ideato da Living Camera, è stilizzato con la forma del drago che compare sul mosaico dell’antica Kaulon.

Chiudendo il segno, si potrà visualizzare il simbolo dell’infinito, che ci porta dal passato ad un futuro consapevole della ricchezza culturale e della bellezza oltre ogni stereotipo.

Il nuovo brand farà il suo debutto ad Artigiano in Fiera, il più importante evento planetario di settore che, dal prossimo 30 novembre, farà incontrare culture, tradizioni e prodotti tipici di ogni parte del mondo.

Una vetrina straordinaria, dunque, che negli anni ha conseguito risultati eccezionali per l’economia del comprensorio e dei partner selezionati che, di anno in anno, accompagnano l’Ente tra gli otto padiglioni di Fiera Milano.

Il nuovo brand della Città Metropolitana è forte, riconoscibile, con una veste grafica accattivante, capace di trasmettere la bellezza e l’unicità dell’area metropolitana reggina. Nasce per continuare a promuovere, sempre più efficacemente, il turismo e l’immagine del territorio.

La scelta di visitare Reggio Calabria e i suoi dintorni non si traduce in un viaggio, ma in un’esperienza vera e propria. Ed è questo il messaggio trasmesso dal nuovo marchio, dall’impatto emozionante, pensato per rappresentare una narrazione inedita, vera e affascinante del nostro territorio.

Nell’ambito del Piano di Marketing turistico promosso dagli Uffici del Settore 2 di Palazzo Alvaro, guidato dalla dirigente Giuseppina Attanasio, ed approvato dal Consiglio metropolitano, il nuovo brand turistico, voluto dall’amministrazione del sindaco Giuseppe Falcomatà, verrà utilizzato nei diversi segmenti della comunicazione legata alla promozione territoriale: dal cartaceo al digitale, dagli eventi fieristici a quelli congressuali, per identificare una destinazione straordinaria, con una storia millenaria, fortemente legata a tradizioni ed identità, che oggi si reinventa e può essere reinterpretata attraverso la sensibilità di chi sceglie di incontrarla e di viverla.

Dopo il debutto, il brand accompagnerà, nei prossimi mesi, nuove campagne di marketing territoriale e comunicazione orientate verso target specifici.