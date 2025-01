Il Prefetto di Catanzaro, Dott. Castrese De Rosa in visita ufficiale presso il Comando Militare Esercito “Calabria”

Nel corso della mattinata il Prefetto di Catanzaro, Dott. Castrese De Rosa, ha visitato il Comando Militare Esercito “Calabria”.

Accolto dal Comandante, Colonnello Ugo Gaeta e dal Sottufficiale di Corpo, 1° Lgt. Giovanni Portolesi, il Prefetto ha incontrato i diretti responsabili delle unità organizzative del Comando ed ha seguito, con particolare interesse, un briefing volto ad illustrare i compiti istituzionali, le principali attività correnti e le progettualità di breve/medio termine che il Comando svilupperà sul territorio regionale.

In tale contesto, particolare attenzione è stata posta nelle possibili sinergie istituzionali e forme di cooperazione dell’Esercito a favore di altri Dicasteri in caso di emergenze e di pubbliche calamità naturali nell’ambito del servizio nazionale della Protezione civile.

La visita è proseguita con un sopralluogo delle principali infrastrutture di interesse storico site nel comprensorio militare e si è conclusa con la firma dell’Albo d’Onore, sul quale il Prefetto, nel trascrivere parole di apprezzamento per le molteplici attività svolte dal Comando, ha sottolineato altresì come risulti essenziale la cooperazione tra Autorità civili e militari, auspicando, in tal senso, una proficua collaborazione durante il suo mandato.