Il sen. Ernesto Rapani condanna il grave atto contro i tifosi della Rossanese

«Un episodio di gravissima violenza si è consumato al termine della partita disputata a Paola, con l’incendio doloso del furgone utilizzato dalla tifoseria della Rossanese.

Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che condanno con assoluta fermezza. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’accaduto colpisce duramente una comunità di tifosi che vive lo sport con passione e partecipazione», dichiara il senatore Ernesto Rapani.

L’episodio si è verificato in prossimità del parcheggio riservato ai tifosi ospiti, dove ignoti hanno appiccato il fuoco al veicolo, distruggendolo completamente.

«Un atto criminale che non può essere tollerato prosegue il senatore e che richiede una risposta decisa e immediata da parte delle istituzioni. Mi auguro che le forze dell’ordine possano individuare quanto prima i responsabili, assicurandoli alla giustizia».

Il senatore Rapani ha voluto esprimere piena solidarietà al gruppo ultras della Rossanese e a tutta la comunità sportiva coinvolta: «A questi ragazzi va il mio massimo sostegno. La loro passione per la squadra e il loro entusiasmo non devono mai essere messi in discussione da episodi così ignobili.

Lo sport deve unire, non dividere, e simili atti di violenza sono un’offesa ai valori che lo sport rappresenta».

Infine, il senatore ha ribadito l’importanza di garantire la sicurezza degli eventi sportivi: «È indispensabile che situazioni del genere non si ripetano.

Le istituzioni e le forze dell’ordine devono impegnarsi a tutela di tutti i tifosi, affinché possano vivere lo sport in serenità. Solo così si possono preservare i valori autentici di comunità e rispetto che il calcio deve rappresentare».